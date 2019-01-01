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У Рівному внаслідок автопригоди вщент згорів автомобіль. ФОТО

У Рівному внаслідок автопригоди вщент згорів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 24 березня, близько 17 години на вулиці Біла водій автомобіля "BMW" не впорався із керуванням, врізався в бетонний паркан та загорівся.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Каретою швидкої допомоги потерпілих: 40-річного водія та 34-річного пасажира іномарки госпіталізували у лікарню. У чоловіка, який перебував за кермом іномарки, відібрали зразки крові на стан алкогольного сп’яніння.

У Рівному внаслідок автопригоди вщент згорів автомобіль. ФОТО


За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

На момент оформлення дорожньо-транспортної пригоди слідчим стало відомо, що авто належить рівнянину, який напередодні залишив його на СТО для проведення діагностики.

У Рівному внаслідок автопригоди вщент згорів автомобіль. ФОТО


За попередньою інформацією постраждалий водій - колишній працівник цієї станції техобслуговування і мав доступ в її бокс. Нині поліцейські перевірять також інформацію про незаконне заволодіння транспортним засобом.

У Рівному внаслідок автопригоди вщент згорів автомобіль. ФОТО

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Теги: аварія, автомобіль, згорів, Рівне
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