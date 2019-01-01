У Рівному внаслідок автопригоди вщент згорів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 20:56
Сьогодні, 24 березня, близько 17 години на вулиці Біла водій автомобіля "BMW" не впорався із керуванням, врізався в бетонний паркан та загорівся.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Каретою швидкої допомоги потерпілих: 40-річного водія та 34-річного пасажира іномарки госпіталізували у лікарню. У чоловіка, який перебував за кермом іномарки, відібрали зразки крові на стан алкогольного сп’яніння.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
На момент оформлення дорожньо-транспортної пригоди слідчим стало відомо, що авто належить рівнянину, який напередодні залишив його на СТО для проведення діагностики.
За попередньою інформацією постраждалий водій - колишній працівник цієї станції техобслуговування і мав доступ в її бокс. Нині поліцейські перевірять також інформацію про незаконне заволодіння транспортним засобом.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Каретою швидкої допомоги потерпілих: 40-річного водія та 34-річного пасажира іномарки госпіталізували у лікарню. У чоловіка, який перебував за кермом іномарки, відібрали зразки крові на стан алкогольного сп’яніння.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
На момент оформлення дорожньо-транспортної пригоди слідчим стало відомо, що авто належить рівнянину, який напередодні залишив його на СТО для проведення діагностики.
За попередньою інформацією постраждалий водій - колишній працівник цієї станції техобслуговування і мав доступ в її бокс. Нині поліцейські перевірять також інформацію про незаконне заволодіння транспортним засобом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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