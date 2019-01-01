Гуляв без верхнього одягу та не міг назвати свого імені: волинські копи просять упізнати чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:18
В неділю, 24 березня, ковельські патрульні виявили дивного чоловіка, який гуляв майже роздягненим, а під час спілкування не зміг повідомити інформацію про себе чи місце проживання.
Про це йдеться на сторінці патрульних у facebook.
Інспектори також намагались дізнатись у чоловіка хоч якусь інформацію, проте – марно. Тож його вирішили завезти на обстеження до лікарні, де він наразі перебуває.
Поліція просить небайдужих упізнати чоловіка та допомогти встановити його особу: якщо вам відомо щось про нього чи його рідних, повідомте на службу 102 чи за номером 095-294-57-97.
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Про це йдеться на сторінці патрульних у facebook.
Інспектори також намагались дізнатись у чоловіка хоч якусь інформацію, проте – марно. Тож його вирішили завезти на обстеження до лікарні, де він наразі перебуває.
Поліція просить небайдужих упізнати чоловіка та допомогти встановити його особу: якщо вам відомо щось про нього чи його рідних, повідомте на службу 102 чи за номером 095-294-57-97.
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