Гуляв без верхнього одягу та не міг назвати свого імені: волинські копи просять упізнати чоловіка. ФОТО





Про це йдеться на сторінці патрульних у



Інспектори також намагались дізнатись у чоловіка хоч якусь інформацію, проте – марно. Тож його вирішили завезти на обстеження до лікарні, де він наразі перебуває.



Поліція просить небайдужих упізнати чоловіка та допомогти встановити його особу: якщо вам відомо щось про нього чи його рідних, повідомте на службу 102 чи за номером 095-294-57-97.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В неділю, 24 березня, ковельські патрульні виявили дивного чоловіка, який гуляв майже роздягненим, а під час спілкування не зміг повідомити інформацію про себе чи місце проживання.Про це йдеться на сторінці патрульних у facebook Інспектори також намагались дізнатись у чоловіка хоч якусь інформацію, проте – марно. Тож його вирішили завезти на обстеження до лікарні, де він наразі перебуває.Поліція просить небайдужих упізнати чоловіка та допомогти встановити його особу: якщо вам відомо щось про нього чи його рідних, повідомте на службучи за номером

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