Повідомили, коли у Луцьку запрацюють атракціони





Про це йдеться на сторінці Центрального парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки у



"Відповідаємо на часті питання



1. Сьогодні працюють:

Вальс, Колесо огляду, Веселі гірки, Вихор.

2. До початку сезону працюємо по вихідних, за гарної погоди (без дощу/вітру/снігу), початок роботи 12:00, завершення - орієнтовно 18-19год.

3. На атракціонах є мінімальна кількість відвідувачів, щоб увімкнути: 4-6 чол. Зважайте на це, тому краще йдіть на прогулянку невеличкою компанією.

4. Відкриття сезону: 28 квітня, на перший день Пасхи. До того часу намагатимемось почергово оновити зовнішній вигляд всіх качель та демонтувати стару, неробочу техніку", - йдеться в дописі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невдовзі у Луцьку стартує сезон атракціонів. Наразі деякі з них працюють, проте лише у вихідні, за гарної погоди та достатньої кількоті відвідувачів.Про це йдеться на сторінці Центрального парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки у facebook "Відповідаємо на часті питання1. Сьогодні працюють:Вальс, Колесо огляду, Веселі гірки, Вихор.2. До початку сезону працюємо по вихідних, за гарної погоди (без дощу/вітру/снігу), початок роботи 12:00, завершення - орієнтовно 18-19год.3. На атракціонах є мінімальна кількість відвідувачів, щоб увімкнути: 4-6 чол. Зважайте на це, тому краще йдіть на прогулянку невеличкою компанією.4. Відкриття сезону: 28 квітня, на перший день Пасхи. До того часу намагатимемось почергово оновити зовнішній вигляд всіх качель та демонтувати стару, неробочу техніку", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію