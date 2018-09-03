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Повідомили, коли у Луцьку запрацюють атракціони

Повідомили, коли у Луцьку запрацюють атракціони
Невдовзі у Луцьку стартує сезон атракціонів. Наразі деякі з них працюють, проте лише у вихідні, за гарної погоди та достатньої кількоті відвідувачів.

Про це йдеться на сторінці Центрального парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки у facebook.

"Відповідаємо на часті питання

1. Сьогодні працюють:
Вальс, Колесо огляду, Веселі гірки, Вихор.
2. До початку сезону працюємо по вихідних, за гарної погоди (без дощу/вітру/снігу), початок роботи 12:00, завершення - орієнтовно 18-19год.
3. На атракціонах є мінімальна кількість відвідувачів, щоб увімкнути: 4-6 чол. Зважайте на це, тому краще йдіть на прогулянку невеличкою компанією.
4. Відкриття сезону: 28 квітня, на перший день Пасхи. До того часу намагатимемось почергово оновити зовнішній вигляд всіх качель та демонтувати стару, неробочу техніку", - йдеться в дописі.

Повідомили, коли у Луцьку запрацюють атракціони

Повідомили, коли у Луцьку запрацюють атракціони

Повідомили, коли у Луцьку запрацюють атракціони

Повідомили, коли у Луцьку запрацюють атракціони

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Теги: парк, атракціони
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