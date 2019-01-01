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У Луцьку діти презентували свої бізнес-плани

У Луцьку діти презентували свої бізнес-плани
У приміщенні Волинської обласної бібліотеки для юнацтва 24 березня відбулося заключне заняття бізнес-школи для підлітків «Енергія змін». Десятеро дітей успішно представили на розсуд журі свої бізнес-ідеї.

Повідомляє ІА "Конкурент".

Керівник ГО «Переселенці Криму та Донбасу» Аза Голощапова розповіла, що діти отримали максимально знань та практики.

За період навчання діти відвідали чотири кращих підприємства і побачили, що в Луцьку також можна працювати. Вони виконували різноманітні завдання, бо навчання було досить насиченим і цікавим.

Власниця «Львівьскої майстерні шоколаду» Галина Скуба розповіла, як вона почала свій бізнес, коли їй було 16 років. На підприємствах підлітки розробляли магазин майбутнього, взяли участь в майстер-класі «Ведення перемовин англійською мовою».

У Волинському обласному центрі зайнятості діти мали можливість відчути себе майбутніми підприємцями. Там вони вчилися виготовляти капелюхи, продавали їх і підраховували прибутки від продажу.

«Чому ми взагалі відкрили школу? Бо ми хочемо, щоб наші діти мали змогу реалізувати себе і в Украіні, і за кордоном. А також, щоб по життю вони йшли упевнено. У школу прийшло дуже багато дітей. Але залишилися найсміливіші, найупертіші і перспективні діти», – сказала Аза Олександрівна.
У Луцьку діти презентували свої бізнес-плани


Отож, навчання у школі було не даремним. Кожен з присутніх захищався достойно. Найкращою бізнес-ідеєю журі визнало роботу Оксани Іранек - виготовлення та продаж сухофруктів.

Суддів дівчинка пригостила висушеними власноруч банановими чипсами. І розповіла, як втілюватиме свою ідею у життя. Оксана отримала 1000 грн інвестицій.

Друге місце дісталося Ользі Сушик – за бізнес-план, як відкрити інтернет-магазин виробів хенд-мейд. Власні вироби вона показала суддям.
У Луцьку діти презентували свої бізнес-плани


Третє місце журі віддало Павлові Курті. Він представив проект «Цікава канцелярія».
У Луцьку діти презентували свої бізнес-плани


За друге і третє місце діти отримали по 500 грн інвестицій.

Всі отримали подарунки від Волинського обласного центру зайнятості, ПрАТ «Тенета», книгарні «Руніка». Книгарня також подарувала Волинській обласній бібліотеці для юнацтва сертифікат на 1000 грн на придбання літератури. Були й інші подарунки. Міська влада також підтримала проект. Аза Олександрівна подякувала усім партнерам та спонсорам.
У Луцьку діти презентували свої бізнес-плани


За найліпшу презентацію бізнес-плану про відкриття фотостудії сертифікат отримала Вікторія Тимко.

Свої бізнес-ідеї представляли також Єлизавета Глухенька, Олена Поліщук, Іванна Бак, Денис Притула та 0.

Організатор проекту Аза Голощапова від громадської організації «Переселенці Криму та Донбасу» вручила членам журі книги «Знедолені? Нездоланні!».

У Луцьку діти презентували свої бізнес-плани

У Луцьку діти презентували свої бізнес-плани

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Теги: діти, бізнес-школа, бізнес-план
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