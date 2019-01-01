Неймовірні світлини Луцька з висоти пташиного польоту. ФОТО





Фото розмістили на сторінці



Річка Сапалаївка

Ротонда











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