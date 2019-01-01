Неймовірні світлини Луцька з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 22:51
У мережі опублікували нові знімки Луцька з висоти пташиного польоту.
Фото розмістили на сторінці Drone Lutsk в Instagram.
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Фото розмістили на сторінці Drone Lutsk в Instagram.
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