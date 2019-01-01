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25 березня на Волині: гортаючи календар

25 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують День народження журналіст та дослідник історії Волині Олександр Котис (на фото), політик та громадський діяч Володимир Банада.

Іменинники сьогоднішнього дня – Григорій, Семен, Феофан.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

25 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Службу безпеки України». З 2001 року згідно з Указом Президента України в цей день відзначається День СБУ.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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