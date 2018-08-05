Ковельчани під час ранкової пробіжки подолали 21 кілометр





Нагадаємо, що наприкінці жовтня минулого року колишній ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу, особистий тренер багатьох українських знаменитостей Андрій Хомицький започаткував благодійну акцію #прокинься на підтримку хворих дітей. Повідомляє



Ранкові тренування проходять кожної суботи у багатьох містах України. Зокрема й у Ковелі. В нашому місті їх проводить тренер з команди Khomytskyi Pro - Володимир Сидорук.



У суботу, 23 березня, відбулася особлива пробіжка: 21 кілометр.







- Давненько планували, а сьогодні реалізували пробіжку в 21 км. Наймолодшому - 15 років, найстаршому - 42 роки. Згоден, варіант не для всіх, та вже в наступну суботу переформатовуємо наші тренування і запрошуємо абсолютно усіх незалежно від рівня фізичної підготовки та віку. Ми Вас запевняємо, обов'язково отримаєте заряд бадьорості та гарні враження. Місце зустрічі біля веслувальної бази, а час - 7:00, - написав після тренування Володимир Сидорук на своїй сторінці у соцмережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Безкоштовні ранкові тренування з професійним тренером у Ковелі тривають уже 25 тижнів поспіль щосуботи.Нагадаємо, що наприкінці жовтня минулого року колишній ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу, особистий тренер багатьох українських знаменитостейзапочаткував благодійну акцію #прокинься на підтримку хворих дітей. Повідомляє КовельPost Ранкові тренування проходять кожної суботи у багатьох містах України. Зокрема й у Ковелі. В нашому місті їх проводить тренер з команди Khomytskyi Pro -У суботу, 23 березня, відбулася особлива пробіжка: 21 кілометр.- Давненько планували, а сьогодні реалізували пробіжку в 21 км. Наймолодшому - 15 років, найстаршому - 42 роки. Згоден, варіант не для всіх, та вже в наступну суботу переформатовуємо наші тренування і запрошуємо абсолютно усіх незалежно від рівня фізичної підготовки та віку. Ми Вас запевняємо, обов'язково отримаєте заряд бадьорості та гарні враження. Місце зустрічі біля веслувальної бази, а час - 7:00, - написав після тренування Володимир Сидорук на своїй сторінці у соцмережі.

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