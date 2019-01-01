Волинський телеканал влаштував день відкритих дверей для школярів





Учні 2-А класу гімназії №4 імені Модеста Левицького завітали на день відкритих дверей, - йдеться в сюжеті



Спочатку школярам показали прес-центр. Іванна Сацик, яка адмініструє сайт “12 каналу”, розповіла про безпеку в інтернеті, правила поведінки в мережі і порадила як придумати надійний пароль. Потім школярам показали news room – місце, де журналісти створюють новини.



Далі діти відвідали кабінет керівниці 12 каналу – Катерини Дулапчій. Там вони могли відчути себе у ролі директора.



Для школярів влаштували майстер-клас з виготовлення імбирного печива. Вони створили солодощі з емблемою “12 каналу”.



Також дітям показали кабінет, де записують звук. Дехто спробував себе в ролі диктора.



Останньою локацією, яку відвідали другокласники була студія. Там дітлахи поспілкувалися з ведучими Наталкою Войтович і Богданом Ковалем, звичайно робили селфі та спробували попрацювати в кадрі.



Протягом дня другокласники побували майже в кожному кабінеті “12 каналу”.



Екскурсоводом була Ірина Степановська – помічниця керівниці “12 каналу”. Такі дні відкритих дверей для дітей різних вікових категорій обіцяють влаштовувати регулярно.





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