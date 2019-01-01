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Волинський телеканал влаштував день відкритих дверей для школярів

Волинський телеканал влаштував день відкритих дверей для школярів
Як працюють журналісти? У кого беруть інтерв’ю? Де шукати новини? Відповіді на ці та інші запитання почули другокласники на “12 каналі”.

Учні 2-А класу гімназії №4 імені Модеста Левицького завітали на день відкритих дверей, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Спочатку школярам показали прес-центр. Іванна Сацик, яка адмініструє сайт “12 каналу”, розповіла про безпеку в інтернеті, правила поведінки в мережі і порадила як придумати надійний пароль. Потім школярам показали news room – місце, де журналісти створюють новини.

Далі діти відвідали кабінет керівниці 12 каналу – Катерини Дулапчій. Там вони могли відчути себе у ролі директора.

Для школярів влаштували майстер-клас з виготовлення імбирного печива. Вони створили солодощі з емблемою “12 каналу”.

Також дітям показали кабінет, де записують звук. Дехто спробував себе в ролі диктора.

Останньою локацією, яку відвідали другокласники була студія. Там дітлахи поспілкувалися з ведучими Наталкою Войтович і Богданом Ковалем, звичайно робили селфі та спробували попрацювати в кадрі.

Протягом дня другокласники побували майже в кожному кабінеті “12 каналу”.

Екскурсоводом була Ірина Степановська – помічниця керівниці “12 каналу”. Такі дні відкритих дверей для дітей різних вікових категорій обіцяють влаштовувати регулярно.


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Теги: 12 канал, школярі, день відкритих дверей
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