Волинський телеканал влаштував день відкритих дверей для школярів
Сьогодні, 03:04
Як працюють журналісти? У кого беруть інтерв’ю? Де шукати новини? Відповіді на ці та інші запитання почули другокласники на “12 каналі”.
Учні 2-А класу гімназії №4 імені Модеста Левицького завітали на день відкритих дверей, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Спочатку школярам показали прес-центр. Іванна Сацик, яка адмініструє сайт “12 каналу”, розповіла про безпеку в інтернеті, правила поведінки в мережі і порадила як придумати надійний пароль. Потім школярам показали news room – місце, де журналісти створюють новини.
Далі діти відвідали кабінет керівниці 12 каналу – Катерини Дулапчій. Там вони могли відчути себе у ролі директора.
Для школярів влаштували майстер-клас з виготовлення імбирного печива. Вони створили солодощі з емблемою “12 каналу”.
Також дітям показали кабінет, де записують звук. Дехто спробував себе в ролі диктора.
Останньою локацією, яку відвідали другокласники була студія. Там дітлахи поспілкувалися з ведучими Наталкою Войтович і Богданом Ковалем, звичайно робили селфі та спробували попрацювати в кадрі.
Протягом дня другокласники побували майже в кожному кабінеті “12 каналу”.
Екскурсоводом була Ірина Степановська – помічниця керівниці “12 каналу”. Такі дні відкритих дверей для дітей різних вікових категорій обіцяють влаштовувати регулярно.
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Учні 2-А класу гімназії №4 імені Модеста Левицького завітали на день відкритих дверей, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Спочатку школярам показали прес-центр. Іванна Сацик, яка адмініструє сайт “12 каналу”, розповіла про безпеку в інтернеті, правила поведінки в мережі і порадила як придумати надійний пароль. Потім школярам показали news room – місце, де журналісти створюють новини.
Далі діти відвідали кабінет керівниці 12 каналу – Катерини Дулапчій. Там вони могли відчути себе у ролі директора.
Для школярів влаштували майстер-клас з виготовлення імбирного печива. Вони створили солодощі з емблемою “12 каналу”.
Також дітям показали кабінет, де записують звук. Дехто спробував себе в ролі диктора.
Останньою локацією, яку відвідали другокласники була студія. Там дітлахи поспілкувалися з ведучими Наталкою Войтович і Богданом Ковалем, звичайно робили селфі та спробували попрацювати в кадрі.
Протягом дня другокласники побували майже в кожному кабінеті “12 каналу”.
Екскурсоводом була Ірина Степановська – помічниця керівниці “12 каналу”. Такі дні відкритих дверей для дітей різних вікових категорій обіцяють влаштовувати регулярно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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