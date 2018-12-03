У Польщі BMW влетіло у пішоходів – загинули троє українців
Сьогодні, 06:11
У Нижній Сілезії легковик BMW в’їхав у пішоходів, які йшли посеред проїжджої частини.
Всього авто збило п’ятьох пішоходів, троє з них загинули на місці – 18-річна жінка і двоє чоловіків у віці 24 і 25 років. Повідомляють Факти.
Всі троє були українцями.
За словами прес-секретаря штабу поліції у Болеславці Анни Кублик-Росцішевскої, група йшла невідповідною смугою руху.
Водій авто не був у стані алкогольного сп’яніння.
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Всього авто збило п’ятьох пішоходів, троє з них загинули на місці – 18-річна жінка і двоє чоловіків у віці 24 і 25 років. Повідомляють Факти.
Всі троє були українцями.
За словами прес-секретаря штабу поліції у Болеславці Анни Кублик-Росцішевскої, група йшла невідповідною смугою руху.
Водій авто не був у стані алкогольного сп’яніння.
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