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У Польщі BMW влетіло у пішоходів – загинули троє українців

У Польщі BMW влетіло у пішоходів – загинули троє українців
У Нижній Сілезії легковик BMW в’їхав у пішоходів, які йшли посеред проїжджої частини.

Всього авто збило п’ятьох пішоходів, троє з них загинули на місці – 18-річна жінка і двоє чоловіків у віці 24 і 25 років. Повідомляють Факти.

Всі троє були українцями.

За словами прес-секретаря штабу поліції у Болеславці Анни Кублик-Росцішевскої, група йшла невідповідною смугою руху.

Водій авто не був у стані алкогольного сп’яніння.

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Теги: аварія, Польща, смерть, українці
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