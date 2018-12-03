У Польщі BMW влетіло у пішоходів – загинули троє українців





Всього авто збило п’ятьох пішоходів, троє з них загинули на місці – 18-річна жінка і двоє чоловіків у віці 24 і 25 років. Повідомляють



Всі троє були українцями.



За словами прес-секретаря штабу поліції у Болеславці Анни Кублик-Росцішевскої, група йшла невідповідною смугою руху.



Водій авто не був у стані алкогольного сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нижній Сілезії легковик BMW в’їхав у пішоходів, які йшли посеред проїжджої частини.Всього авто збило п’ятьох пішоходів, троє з них загинули на місці – 18-річна жінка і двоє чоловіків у віці 24 і 25 років. Повідомляють Факти Всі троє були українцями.За словами прес-секретаря штабу поліції у Болеславці Анни Кублик-Росцішевскої, група йшла невідповідною смугою руху.Водій авто не був у стані алкогольного сп’яніння.

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