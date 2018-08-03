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«Вугілля – не вчорашній, а завтрашній день», – гендиректор ДП «Волиньвугілля»

«Вугілля – не вчорашній, а завтрашній день», – гендиректор ДП «Волиньвугілля»
Вугілля – єдиний енергетичний ресурс, який може забезпечити повністю потребу України у теплі та електриці.

Про це розповів в.о. генерального дирктора ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк.

«Як відомо, Україна займає перше місце в Європі за покладами вугілля. Завдяки вугіллю у нас потужно розвивається металургія та електроенергетика, ми навіть експортуємо електроенергію в Польщу і Румунію. Вугілля також потрібне для промисловості: цементних заводів, картонних фабрик. Не варто забувати і про бюджетні організації, які мають твердопаливні котли», – розповів посадовець.

За його словами, в Україні наразі достатньо запасів, щоб добувати вугілля ще 400 років. На Волині проектна потужність двох діючих волинських шахт №9 «Нововолинської» та «Бужанської» розрахована іще на 40 років.

«Але ж є ще недобудована шахта №10, у якої – 26 мільйонів тонн балансових запасів. Є ще нерозвідані запаси…» – каже Андрій Пилипюк.

«Я добре розумію усю складність видобутку вугілля, абсолютно прихильно ставлюся до зеленої енергетики, але треба дивитись правді в очі: в Україні немає жодного іншого ресурсу, який міг би дати потрібну кількість тепла та електрики. Який вихід? Залежати від космічної ціни за газ, яку нам пропонує країна-агресор? Звісно, ні. Наш єдиний шлях – розвивати надра, модернізувати шахти і видобувати вугілля. І ми цим шляхом ідемо», – зауважує гендиректор.

Нагадаємо, вугілля, яке видобувають на Волині, має хороші якісні показники і є затребуваним на ринку.

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Теги: Волиньвугілля, Андрій Пилипюк, шахти
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