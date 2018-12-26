вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинській трасі радар зафіксував швидкість авто, що втричі перевищувала норму

На волинській трасі радар зафіксував швидкість авто, що втричі перевищувала норму
140 км/год – таку максимальну швидкість у населеному пункті зафіксували учора, 24 березня, волинські патрульні на ділянці дороги Н-22, поблизу Володимира-Волинського.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Патрульні зауважують, що допустима швидкість становить 50 км/год.

На цього водія винесли постанову за частиною 3 статті 122 КУпАП, штраф становить 510 гривень.

Крім того, 10 водіїв на цій ділянці перевищили швидкість на більш, ніж 20 км/год. На них винесли постанови за ч. 1 ст. 122 КУпАП, штраф кожному порушнику – по 255 гривень.

Швидкість патрульні фіксують приладом TruCam. Окрім дороги Н-22, його застосовують також на ділянці дороги М-07, а від завтра використовуватимуть і на трасі М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече), а саме на 80-137 кілометрах автошляху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: радак, швидкість, Волинь, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Вугілля – не вчорашній, а завтрашній день», – гендиректор ДП «Волиньвугілля»
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 25 березня
Сьогодні, 09:00
На волинській трасі радар зафіксував швидкість авто, що втричі перевищувала норму
Сьогодні, 08:53
На Волині посвята у ліцеїсти пройшла під прапором з фронту, який подарували бійці АТО
Сьогодні, 08:15
Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО
Сьогодні, 07:40
Схожі новини
За проїзд волинськими дорогами перевантаженою фурою підприємець заплатить великий штраф За проїзд волинськими дорогами перевантаженою фурою підприємець заплатить великий штраф
13 лютий, 20:44
Волинські підприємці платитимуть понад 125 тисяч за кожного нелегального працівника Волинські підприємці платитимуть понад 125 тисяч за кожного нелегального працівника
16 січень, 12:16
Оштрафували волинянина, який намагався дати хабар патрульним Оштрафували волинянина, який намагався дати хабар патрульним
26 грудень, 2018, 14:41
Волинські патрульні з радарами оштрафували декількох «шумахерів» Волинські патрульні з радарами оштрафували декількох «шумахерів»
26 листопад, 2018, 20:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 березень, 09:32
 1
Розшукують 31-річного волинянина
Сьогодні, 09:54
 0
Волиняни на городі знайшли 4 протитанкові гранати
Сьогодні, 09:48
 0
Митрополит Михаїл очолив службу за упокій свого брата у Тернополі
Сьогодні, 09:41
 0
Волинські легкоатлети тріумфували на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8