На волинській трасі радар зафіксував швидкість авто, що втричі перевищувала норму

140 км/год – таку максимальну швидкість у населеному пункті зафіксували учора, 24 березня, волинські патрульні на ділянці дороги Н-22, поблизу Володимира-Волинського.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Патрульні зауважують, що допустима швидкість становить 50 км/год.На цього водія винесли постанову за частиною 3 статті 122 КУпАП, штраф становить 510 гривень.Крім того, 10 водіїв на цій ділянці перевищили швидкість на більш, ніж 20 км/год. На них винесли постанови за ч. 1 ст. 122 КУпАП, штраф кожному порушнику – по 255 гривень.Швидкість патрульні фіксують приладом TruCam. Окрім дороги Н-22, його застосовують також на ділянці дороги М-07, а від завтра використовуватимуть і на трасі М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече), а саме на 80-137 кілометрах автошляху.