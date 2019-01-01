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Курс валют у Луцьку на 25 березня

Курс валют у Луцьку на 25 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.836, а продаж - 27.190.

Євро при купівлі становить - 30.305, при продажу - 30.305.

Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.428.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.825, продаж - 7.200.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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