25 березня – яке сьогодні свято і чому з будинку не можна виносити сміття
Сьогодні, 09:12
25 березня 2019 року відзначається день преподобного Феофана Сповідника – візантійського літописця, ченця та богослова. Цього дня пригощали птахів насінням, щоб швидше залучити весну.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Ян, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 25 березня
– На деревах видно іній – прикмета до того, що червень буде дуже дощовим.
– Якщо в цей день погода по-справжньому весняна, то влітку буде багато дощів.
Що можна робити 25 березня
1. Якщо в ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла. Але не можна руйнувати ласточине гніздо – накличеш на себе біду.
Що не можна робити 25 березня
1. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.
2. Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.
3. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Ян, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 25 березня
– На деревах видно іній – прикмета до того, що червень буде дуже дощовим.
– Якщо в цей день погода по-справжньому весняна, то влітку буде багато дощів.
Що можна робити 25 березня
1. Якщо в ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла. Але не можна руйнувати ласточине гніздо – накличеш на себе біду.
Що не можна робити 25 березня
1. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.
2. Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.
3. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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