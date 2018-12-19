25 березня – яке сьогодні свято і чому з будинку не можна виносити сміття

25 березня 2019 року відзначається день преподобного– візантійського літописця, ченця та богослова. Цього дня пригощали птахів насінням, щоб швидше залучити весну.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Ян, - пише 24 канал.– На деревах видно іній – прикмета до того, що червень буде дуже дощовим.– Якщо в цей день погода по-справжньому весняна, то влітку буде багато дощів.1. Якщо в ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла. Але не можна руйнувати ласточине гніздо – накличеш на себе біду.1. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.2. Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.3. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.