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25 березня – яке сьогодні свято і чому з будинку не можна виносити сміття

25 березня – яке сьогодні свято і чому з будинку не можна виносити сміття
25 березня 2019 року відзначається день преподобного Феофана Сповідника – візантійського літописця, ченця та богослова. Цього дня пригощали птахів насінням, щоб швидше залучити весну.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Ян, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 25 березня

– На деревах видно іній – прикмета до того, що червень буде дуже дощовим.

– Якщо в цей день погода по-справжньому весняна, то влітку буде багато дощів.

Що можна робити 25 березня

1. Якщо в ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла. Але не можна руйнувати ласточине гніздо – накличеш на себе біду.

Що не можна робити 25 березня

1. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.

2. Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.

3. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.


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Теги: свято, 25 березня, традиції
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