Митрополит Михаїл очолив службу за упокій свого брата у Тернополі
Сьогодні, 09:41
23 березня, у 40-й день після упокоєння, в Тернополі молились за упокій душі новопресталеного настоятеля Свято-Троїцького духовного центру протоієрея Анатолія Зінкевича, рідного брата митрополита Луцького і Волинського Михаїла.
Про це повідомляє сайт Дніпровської єпархії.
Божественну літургію та панахиду і очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, якому співслужили єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, духовенство міста.
Після богослужіння митрополит Михаїл закликав численне духовенство і парафіян до молитви за упокій душі протоієрея Анатолія, яка зараз йому так потрібна.
Нагадаємо, 13 лютого 2019 року на 66-му році життя після важкої та виснажливої хвороби відійшов у вічність протоієрей Анатолій Зінкевич. Отець Анатолій помер близько 20:00 13 лютого в обласній лікарні Тернополя. Останні кілька тижнів він серйозно хворів.
Настоятеля поховали на території Свято-Троїцького духовного центру на Данила Галицького, засновником і фундатором якого він був. На похорон прийшли тисячі вірян та сотні духовних отців.
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Про це повідомляє сайт Дніпровської єпархії.
Божественну літургію та панахиду і очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, якому співслужили єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, духовенство міста.
Після богослужіння митрополит Михаїл закликав численне духовенство і парафіян до молитви за упокій душі протоієрея Анатолія, яка зараз йому так потрібна.
Нагадаємо, 13 лютого 2019 року на 66-му році життя після важкої та виснажливої хвороби відійшов у вічність протоієрей Анатолій Зінкевич. Отець Анатолій помер близько 20:00 13 лютого в обласній лікарні Тернополя. Останні кілька тижнів він серйозно хворів.
Настоятеля поховали на території Свято-Троїцького духовного центру на Данила Галицького, засновником і фундатором якого він був. На похорон прийшли тисячі вірян та сотні духовних отців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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