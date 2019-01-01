вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Митрополит Михаїл очолив службу за упокій свого брата у Тернополі

Митрополит Михаїл очолив службу за упокій свого брата у Тернополі
23 березня, у 40-й день після упокоєння, в Тернополі молились за упокій душі новопресталеного настоятеля Свято-Троїцького духовного центру протоієрея Анатолія Зінкевича, рідного брата митрополита Луцького і Волинського Михаїла.

Про це повідомляє сайт Дніпровської єпархії.

Божественну літургію та панахиду і очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, якому співслужили єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, духовенство міста.

Після богослужіння митрополит Михаїл закликав численне духовенство і парафіян до молитви за упокій душі протоієрея Анатолія, яка зараз йому так потрібна.

Нагадаємо, 13 лютого 2019 року на 66-му році життя після важкої та виснажливої хвороби відійшов у вічність протоієрей Анатолій Зінкевич. Отець Анатолій помер близько 20:00 13 лютого в обласній лікарні Тернополя. Останні кілька тижнів він серйозно хворів.

Настоятеля поховали на території Свято-Троїцького духовного центру на Данила Галицького, засновником і фундатором якого він був. На похорон прийшли тисячі вірян та сотні духовних отців.

Митрополит Михаїл очолив службу за упокій свого брата у Тернополі
Митрополит Михаїл очолив службу за упокій свого брата у Тернополі
Митрополит Михаїл очолив службу за упокій свого брата у Тернополі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Анатолій Зінкевич, митрополит Михаїл, Луцьк, Тернопіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують 31-річного волинянина
Сьогодні, 09:54
Волиняни на городі знайшли 4 протитанкові гранати
Сьогодні, 09:48
Митрополит Михаїл очолив службу за упокій свого брата у Тернополі
Сьогодні, 09:41
Волинські легкоатлети тріумфували на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 09:33
25 березня – яке сьогодні свято і чому з будинку не можна виносити сміття
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 25 березня Курс валют у Луцьку на 25 березня
Сьогодні, 09:00
Неймовірні світлини Луцька з висоти пташиного польоту. ФОТО Неймовірні світлини Луцька з висоти пташиного польоту. ФОТО
24 березень, 22:51
Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО
24 березень, 19:59
У Луцьку двоє братів увечері незаконно проникли в магазин У Луцьку двоє братів увечері незаконно проникли в магазин
24 березень, 18:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 березень, 09:32
 1
Розшукують 31-річного волинянина
Сьогодні, 09:54
 0
Волиняни на городі знайшли 4 протитанкові гранати
Сьогодні, 09:48
 0
Митрополит Михаїл очолив службу за упокій свого брата у Тернополі
Сьогодні, 09:41
 0
Волинські легкоатлети тріумфували на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8