Митрополит Михаїл очолив службу за упокій свого брата у Тернополі

23 березня, у 40-й день після упокоєння, в Тернополі молились за упокій душі новопресталеного настоятеля Свято-Троїцького духовного центру протоієрея, рідного брата митрополита Луцького і ВолинськогоПро це повідомляє сайт Дніпровської єпархії.Божественну літургію та панахиду і очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, якому співслужили єпископ Дніпровський і Криворізький, єпископ Тернопільський і Теребовлянський, духовенство міста.Після богослужіння митрополит Михаїл закликав численне духовенство і парафіян до молитви за упокій душі протоієрея Анатолія, яка зараз йому так потрібна.Нагадаємо, 13 лютого 2019 року на 66-му році життяпротоієрей Анатолій Зінкевич. Отець Анатолій помер близько 20:00 13 лютого в обласній лікарні Тернополя. Останні кілька тижнів він серйозно хворів.Настоятеля поховали на території Свято-Троїцького духовного центру на Данила Галицького, засновником і фундатором якого він був. На похорон прийшли тисячі вірян та сотні духовних отців.