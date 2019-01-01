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Волиняни на городі знайшли 4 протитанкові гранати

Волиняни на городі знайшли 4 протитанкові гранати
У Ковелі цієї суботи, 23 березня, близько 18 години вечора по вулиці Зерова на приватній земельній ділянці знайшли гранати.

Про це на апаратній нараді у міськвиконкомі повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише ПроКовель.

Коли стали копати, то виявили, що в землі десятки років пролежали 4 протитанкові гранати, три одиниці ручних РГД-5 та одна АС-76мм.

Всі боєприпаси були знешкоджені групою піротехнічних робіт УДСНС.

Також впродовж минулого тижня боєприпаси були виявлені і в Ковельському районі. Так, зокрема, 19 березня за селом Старі Кошари на полі знайшли гранати, запали до гранат та чимало інших вибухонебезпечних знахідок.

А за кілька днів після цього вже у лісі за цим же селом було помічено аж 14 мінометних мін 120 калібру.

У населеному пункті Велицьк на власній прибудинковій території, що по вулиці Перемоги, 20, чоловік знайшов дві одиниці АС-76 мм і три одиниці РС-50мм.

Всі боєприпаси були знешкоджені групою піротехніків.

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Теги: Ковель, гранати
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