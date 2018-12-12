Розшукують 31-річного волинянина
Сьогодні, 09:54
На Волині розшукують 31-річного Андрія Миколайовича Бойка, жителя Локач.
Про це пише Район.Локачі.
"Чоловік 11 березня, близько 21:00 залишив своє місце проживання, і по даний час додому не повернувся", – інформує Сергій Луцюк.
Хто володіє інформацією, велике прохання повідомити за телефоном: 0977950719.
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Про це пише Район.Локачі.
"Чоловік 11 березня, близько 21:00 залишив своє місце проживання, і по даний час додому не повернувся", – інформує Сергій Луцюк.
Хто володіє інформацією, велике прохання повідомити за телефоном: 0977950719.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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