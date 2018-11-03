Уночі невідомі осквернили пам'ятник Шевченку в центрі Луцька
Сьогодні, 10:19
Невідомі вандали розмалювали пам’ятник Тарасу Шевченку, що на проспекті Волі в Луцьку.
Про це Волинським новинам повідомили очевидці.
З їхніх слів, напис російською мовою «Луцк мёртв» на пам'ятнику біля головного корпусу СНУ імені Лесі Українки у центрі міста з’явився вночі 25 березня.
На місце події приїхала патрульна поліція і зафіксувала акт вандалізму.
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Про це Волинським новинам повідомили очевидці.
З їхніх слів, напис російською мовою «Луцк мёртв» на пам'ятнику біля головного корпусу СНУ імені Лесі Українки у центрі міста з’явився вночі 25 березня.
На місце події приїхала патрульна поліція і зафіксувала акт вандалізму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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