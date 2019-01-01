Лучан кличуть на disco-шоу на арені розваг «GeneratorCity»*
Сьогодні, 10:41
Хей-хей! Любиш активний відпочинок? Тобі подобаються оригінальні драйвові події?
Тоді чекаємо тебе 29 березня о 19 годині на арені розваг GeneratorCity на унікальну дискотеку для нашого міста - дискотеку на роликах.
У програмі: шалені розваги, подарунки, драйвова музика від діджея, спецефекти, а також екстремальний виступ вихованців Школи роллера.
Маємо ще кращу новину! Таке Disco-шоу буде проводитися в останню п’ятницю кожного місяця на арені розваг GeneratorCity, що на 2 поверсі ТРЦ ПортCity. Подія, яка Вас по-справжньому захопить, яку захочеться відвідувати знову і знову!
Ми знаємо, що ти любиш драйвові розваги, тому тобі до нас!
Чекаємо у ПортCity!
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Тоді чекаємо тебе 29 березня о 19 годині на арені розваг GeneratorCity на унікальну дискотеку для нашого міста - дискотеку на роликах.
У програмі: шалені розваги, подарунки, драйвова музика від діджея, спецефекти, а також екстремальний виступ вихованців Школи роллера.
Маємо ще кращу новину! Таке Disco-шоу буде проводитися в останню п’ятницю кожного місяця на арені розваг GeneratorCity, що на 2 поверсі ТРЦ ПортCity. Подія, яка Вас по-справжньому захопить, яку захочеться відвідувати знову і знову!
Ми знаємо, що ти любиш драйвові розваги, тому тобі до нас!
Чекаємо у ПортCity!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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