У жахливій аварії в Одесі загинули діти відомих бізнесменів. ВІДЕО





Про це повідомляє місцеве видання



За інформацією журналістів, за кермом BMW був 22-річний Шаміль Гаджиєв - син підприємця Газанфара Гаджиєва, власника нічного клубу Bono. Брат загиблого - Раміль Гаджиєв - чемпіон світу з боксу.

Шаміль Гаджиев і теж саме BMW

Пасажиркою BMW, яка загинула на місці ДТП, виявилася 33-річна Вікторія Кравченко, донька власника клініки пластичної хірургії "Доктор Моцарт". У загиблої залишилися двоє дітей.



Вікторія Кравченко

"Думская" з посиланням на очевидців пише, що аварія стала результатом гонитви, яку влаштував Гаджиєв з водієм іншого автомобіля. Останній також є сином великого бізнесмена.



Так, в ніч проти 24 березня в Одесі на проспекті Шевченка водій BMW не впорався з керуванням і врізався в припаркований Hyundai Sonata, а потім ще і в опору лінії електропередач. 33-річна пасажирка автомобіля загинула відразу, 22-річного водія привезли "швидкою" до лікарні, але врятувати його не вдалося. За словами очевидців, BMW від удару загорівся. Його "буквально розірвало на частини" - уламки розлетілися на десятки метрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У страшній ДТП в Одесі, в результаті якої машину розірвало на частини і вона загорілася, загинули діти відомих в місті бізнесменів.Про це повідомляє місцеве видання "Думская" За інформацією журналістів, за кермом BMW був 22-річний- син підприємця, власника нічного клубу Bono. Брат загиблого -- чемпіон світу з боксу.Пасажиркою BMW, яка загинула на місці ДТП, виявилася 33-річна, донька власника клініки пластичної хірургії "Доктор Моцарт". У загиблої залишилися двоє дітей."Думская" з посиланням на очевидців пише, що аварія стала результатом гонитви, яку влаштував Гаджиєв з водієм іншого автомобіля. Останній також є сином великого бізнесмена.Так, в ніч проти 24 березня в Одесі на проспекті Шевченка водій BMW не впорався з керуванням і врізався в припаркований Hyundai Sonata, а потім ще і в опору лінії електропередач. 33-річна пасажирка автомобіля загинула відразу, 22-річного водія привезли "швидкою" до лікарні, але врятувати його не вдалося. За словами очевидців, BMW від удару загорівся. Його "буквально розірвало на частини" - уламки розлетілися на десятки метрів.

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