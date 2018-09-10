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У жахливій аварії в Одесі загинули діти відомих бізнесменів. ВІДЕО

У жахливій аварії в Одесі загинули діти відомих бізнесменів. ВІДЕО
У страшній ДТП в Одесі, в результаті якої машину розірвало на частини і вона загорілася, загинули діти відомих в місті бізнесменів.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

За інформацією журналістів, за кермом BMW був 22-річний Шаміль Гаджиєв - син підприємця Газанфара Гаджиєва, власника нічного клубу Bono. Брат загиблого - Раміль Гаджиєв - чемпіон світу з боксу.
Шаміль Гаджиев і теж саме BMW
Шаміль Гаджиев і теж саме BMW

Пасажиркою BMW, яка загинула на місці ДТП, виявилася 33-річна Вікторія Кравченко, донька власника клініки пластичної хірургії "Доктор Моцарт". У загиблої залишилися двоє дітей.

Вікторія Кравченко
Вікторія Кравченко

"Думская" з посиланням на очевидців пише, що аварія стала результатом гонитви, яку влаштував Гаджиєв з водієм іншого автомобіля. Останній також є сином великого бізнесмена.

Так, в ніч проти 24 березня в Одесі на проспекті Шевченка водій BMW не впорався з керуванням і врізався в припаркований Hyundai Sonata, а потім ще і в опору лінії електропередач. 33-річна пасажирка автомобіля загинула відразу, 22-річного водія привезли "швидкою" до лікарні, але врятувати його не вдалося. За словами очевидців, BMW від удару загорівся. Його "буквально розірвало на частини" - уламки розлетілися на десятки метрів.


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Теги: Одеса, аварія, загибель
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Коментарі 1
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