У жахливій аварії в Одесі загинули діти відомих бізнесменів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
У страшній ДТП в Одесі, в результаті якої машину розірвало на частини і вона загорілася, загинули діти відомих в місті бізнесменів.
Про це повідомляє місцеве видання "Думская".
За інформацією журналістів, за кермом BMW був 22-річний Шаміль Гаджиєв - син підприємця Газанфара Гаджиєва, власника нічного клубу Bono. Брат загиблого - Раміль Гаджиєв - чемпіон світу з боксу.
Пасажиркою BMW, яка загинула на місці ДТП, виявилася 33-річна Вікторія Кравченко, донька власника клініки пластичної хірургії "Доктор Моцарт". У загиблої залишилися двоє дітей.
"Думская" з посиланням на очевидців пише, що аварія стала результатом гонитви, яку влаштував Гаджиєв з водієм іншого автомобіля. Останній також є сином великого бізнесмена.
Так, в ніч проти 24 березня в Одесі на проспекті Шевченка водій BMW не впорався з керуванням і врізався в припаркований Hyundai Sonata, а потім ще і в опору лінії електропередач. 33-річна пасажирка автомобіля загинула відразу, 22-річного водія привезли "швидкою" до лікарні, але врятувати його не вдалося. За словами очевидців, BMW від удару загорівся. Його "буквально розірвало на частини" - уламки розлетілися на десятки метрів.
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Про це повідомляє місцеве видання "Думская".
За інформацією журналістів, за кермом BMW був 22-річний Шаміль Гаджиєв - син підприємця Газанфара Гаджиєва, власника нічного клубу Bono. Брат загиблого - Раміль Гаджиєв - чемпіон світу з боксу.
Пасажиркою BMW, яка загинула на місці ДТП, виявилася 33-річна Вікторія Кравченко, донька власника клініки пластичної хірургії "Доктор Моцарт". У загиблої залишилися двоє дітей.
"Думская" з посиланням на очевидців пише, що аварія стала результатом гонитви, яку влаштував Гаджиєв з водієм іншого автомобіля. Останній також є сином великого бізнесмена.
Так, в ніч проти 24 березня в Одесі на проспекті Шевченка водій BMW не впорався з керуванням і врізався в припаркований Hyundai Sonata, а потім ще і в опору лінії електропередач. 33-річна пасажирка автомобіля загинула відразу, 22-річного водія привезли "швидкою" до лікарні, але врятувати його не вдалося. За словами очевидців, BMW від удару загорівся. Його "буквально розірвало на частини" - уламки розлетілися на десятки метрів.
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Коментарі 1
Досвід зайки нікого не вчить. Добре що нікого з собою не забрали.
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