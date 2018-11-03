Якими будуть нові котеджі у ЖК «Струмочок» під Луцьком. ФОТО. ВІДЕО*





Є всього сім таких котеджів. Площа кожного будинку – 156,06 квадратних метрів, - інформує



Житло має два варіанти планування: з роздільними та об’єднаними кухнею і вітальнею.



Клікніть, аби дізнатися більше про нові котеджі у «Струмочку»



Яке планування котеджів?



Всі сім котеджів мають однакову площу - 156,06 квадратних метрів і два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею і вітальнею.



На першому поверсі – коридор, санвузол, кухня, передпокій та простора вітальня площею 33 кв м.





Планування другого поверху – однакове у обох випадках. Тут є спальня, санвузол, дві кімнати та гардеробна.



Дизайнери Будівельної компанії «Інвестор» розробили варіанти того, як можна облаштувати вітальню, спальню та санвузли у таких котеджах.





Які переваги котеджів?



Один з найголовніших плюсів – тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.



Замість стандартної покрівлі тут використовуватимуть бітумну черепицю. У чому її перевага? Коли йтиме дощ, не буде чутно шуму крапель, які б’ються об дах, ця черепиця – значно м’якша. Також теплопровідність такої покрівлі набагато нижча, тож будинок добре утримуватиме тепло.



Периметр котеджа має строго прямокутну форму, без додаткових кутів і виступів. Таким чином, пояснюють архітектори «Інвестора», будинок матиме низьку тепловіддачу і краще утримуватиме тепло, адже площа зовнішніх стін – оптимальна.



Перейдіть, аби подивитися свіжий фоторепортаж з будівельного майданчика ЖК «Струмочок»



А що на вулиці?



Як зазначили у «Інвесторі», цей проект - американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.



«Ніхто ні від кого не ховатиметься за високими парканами, оскільки територію охоронятимуть, і на неї не зможе потрапити ніхто, окрім мешканців котеджів», - кажуть у будівельній компанії.



Територія – максимально озеленена. Планують використати мінімальну кількість бруківки, натомість додати максимум зелені біля будинків.



Також будинок матиме терасу. Влітку там можна буде натягнути тент.





Перейти на офіційну сторінку ЖК «Струмочок»





Як придбати такий котедж?



Як розповіла маркетологиня Будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад, вже чимало покупців всерйоз зацікавились цими котеджами.



«Зацікавленість дуже висока. Коли цей проект розробляли, директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський виставив попередній варіант у Фейсбук і спитав думку людей. Був дуже потужний фідбек. Всі побажання опрацювали, і коли допрацьовану версію виклали, у нас було дуже багато позитивних відгуків та звернень», - каже вона.



Вартість такого котеджу - 79 000 доларів США. Але коли будинок буде готовим, його вартість виросте. Тож в «Інвесторі» радять не зволікати з покупкою.



Якщо ви хочете придбати такий котедж у житловому комплексі «Струмочок», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



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Instagram:



Офіційна сторінка Будівельної компанії «Інвестор»: investor.lutsk.ua



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Будівельній компанії «Інвестор» стартував продаж котеджів у житловому комплексі «Струмочок», що під Луцьком у селі Струмівка. Котеджі мають абсолютно новий і свіжий дизайн, вони стильні, технологічні, зручні й енергоефективні.Є всього сім таких котеджів. Площа кожного будинку – 156,06 квадратних метрів, - інформує Перший Житло має два варіанти планування: з роздільними та об’єднаними кухнею і вітальнею.Клікніть, аби дізнатися більше про нові котеджі у «Струмочку»Всі сім котеджів мають однакову площу - 156,06 квадратних метрів і два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею і вітальнею.На першому поверсі – коридор, санвузол, кухня, передпокій та простора вітальня площею 33 кв м.Планування другого поверху – однакове у обох випадках. Тут є спальня, санвузол, дві кімнати та гардеробна.Дизайнери Будівельної компанії «Інвестор» розробили варіанти того, як можна облаштувати вітальню, спальню та санвузли у таких котеджах.Один з найголовніших плюсів – тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.Замість стандартної покрівлі тут використовуватимуть бітумну черепицю. У чому її перевага? Коли йтиме дощ, не буде чутно шуму крапель, які б’ються об дах, ця черепиця – значно м’якша. Також теплопровідність такої покрівлі набагато нижча, тож будинок добре утримуватиме тепло.Периметр котеджа має строго прямокутну форму, без додаткових кутів і виступів. Таким чином, пояснюють архітектори «Інвестора», будинок матиме низьку тепловіддачу і краще утримуватиме тепло, адже площа зовнішніх стін – оптимальна.Перейдіть, аби подивитися свіжий фоторепортаж з будівельного майданчика ЖК «Струмочок»Як зазначили у «Інвесторі», цей проект - американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.«Ніхто ні від кого не ховатиметься за високими парканами, оскільки територію охоронятимуть, і на неї не зможе потрапити ніхто, окрім мешканців котеджів», - кажуть у будівельній компанії.Територія – максимально озеленена. Планують використати мінімальну кількість бруківки, натомість додати максимум зелені біля будинків.Також будинок матиме терасу. Влітку там можна буде натягнути тент.Як розповіла маркетологиня Будівельної компанії «Інвестор», вже чимало покупців всерйоз зацікавились цими котеджами.«Зацікавленість дуже висока. Коли цей проект розробляли, директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський виставив попередній варіант у Фейсбук і спитав думку людей. Був дуже потужний фідбек. Всі побажання опрацювали, і коли допрацьовану версію виклали, у нас було дуже багато позитивних відгуків та звернень», - каже вона.Вартість такого котеджу - 79 000 доларів США. Але коли будинок буде готовим, його вартість виросте. Тож в «Інвесторі» радять не зволікати з покупкою.Якщо ви хочете придбати такий котедж у житловому комплексі «Струмочок», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:096 030 20 10або ж за адресою:м. Луцьк, вул. Коперника, 13вFacebook: facebook.com/investorlutsk/ Instagram: bud.investor Офіційна сторінка Будівельної компанії «Інвестор»: investor.lutsk.ua

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