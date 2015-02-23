Волонтери закликали лучан голосувати свідомо





Про це повідомили на сторінці



"Наші волонтери активно розповсюджують буклети, з яких кожен охочий може дізнатися про основні обов'язки Президента України, а також за що, згідно Конституції, очільник держави відповідальності не несе", - йдеться у дописі.



Цікавим доповненням є 11 запитань, які громадянин має поставити собі, коли обиратиме Президента України:



1. Чи має кандидат політичний досвід та професійні навички для посади Президента?

2. Чи продовжуватиме Україна рухатися у проєвропейському напрямку?

3. Чи має кандидат план із відновлення суверенітету України?

4. Чи визнає кандидат Росію країною-агресором?

5. Чи є кандидат незалежною політичною фігурою?

6. Чи є в кандидата команда професіоналів?

7. Чи нашкодила попередня діяльність кандидата репутації України?

8. Яка позиція кандидата щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями?

9. Чи фігурував кандидат у корупційних схемах?

10. Чи завдала попередня діяльність кандидата матеріальних збитків Україні?

11. Чи варто віддавати свій голос за кандидата, якщо Ви про нього мало знаєте?



"Друзі, підійдіть до вибору президента відповідально. Виважено і неупереджено. Будьте собою і голосуйте свідомо. P.S. Якщо у вас виникли запитання, пишіть нам" - повідомили активісти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інформаційна кампанія "Голосуй свідомо" продовжується. Окрім відеоблогів та аналітичних матеріалів, які щотижня з'являються на нашій сторінці у Facebook, для лучан працюють інформаційні намети.Про це повідомили на сторінці Громадянського руху "CВІДОМІ" "Наші волонтери активно розповсюджують буклети, з яких кожен охочий може дізнатися про основні обов'язки Президента України, а також за що, згідно Конституції, очільник держави відповідальності не несе", - йдеться у дописі.Цікавим доповненням є 11 запитань, які громадянин має поставити собі, коли обиратиме Президента України:1. Чи має кандидат політичний досвід та професійні навички для посади Президента?2. Чи продовжуватиме Україна рухатися у проєвропейському напрямку?3. Чи має кандидат план із відновлення суверенітету України?4. Чи визнає кандидат Росію країною-агресором?5. Чи є кандидат незалежною політичною фігурою?6. Чи є в кандидата команда професіоналів?7. Чи нашкодила попередня діяльність кандидата репутації України?8. Яка позиція кандидата щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями?9. Чи фігурував кандидат у корупційних схемах?10. Чи завдала попередня діяльність кандидата матеріальних збитків Україні?11. Чи варто віддавати свій голос за кандидата, якщо Ви про нього мало знаєте?"Друзі, підійдіть до вибору президента відповідально. Виважено і неупереджено. Будьте собою і голосуйте свідомо. P.S. Якщо у вас виникли запитання, пишіть нам" - повідомили активісти.

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