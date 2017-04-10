Автівки, будинки і земля: що у декларації очільника волинської обласної лікарні

Іван Сидор володіє землею, автівкою та будинком, у дружини — земля, недобудований будинок та чотири фірми.



Лікар з 1997 року має 12 соток землі у селі Зміїнець Луцького району, з 2005 року має житловий будинок площею 260 м. кв. у тому ж селі. Із 2012 року має земельну ділянку у селі Гаївка Шацького району, а із 2015 року лікар має 2 га землі у селі Охотин Луцького району, - пише



Дружина Лариса Сидор із 2007 року володіє 41,48 сотками землі у селі Липини Луцького району, із 2011 року має 37,48 сотки землі у селі Тарасове, із 2012 року має 1,0792 га землі у селі Рованці Луцького району, а із 2013 року володіє житловим будинком площею 32,6 м. кв. та 57 сотками землі у селі Новоукраїнка Млинівського району Рівненської області. Також із 2016 року у Лариси Сидор є дві земельні ділянки площею 92,66 сотки та 18,54 сотки у селі Тарасове Луцького району.



У селі Тарасове Лариса Сидор зводить житловий будинок.



Іван Сидор із 2012 року має авто «RENAULT DUSTER» 2012 року випуску, вартістю – 180,65 тисячі гривень.



Лариса Сидор володіє фірмою «Інтервойс», статутний капітал якої 300 тисяч гривень, має 50 % від статутного капіталу фірми «РЕМЕДІКАЛ», що у грошовому вираженні становить 1,175 мільйона гривень, 50 % від статутного капіталу фірми «Він-Він», що у грошовому вираженні – 242,5 тисячі гривень та 30 % від статутного капіталу фірми «ГЛОБАЛ ТОБАКО ІНТЕРНЕШНЛ», що у грошовому вираженні – 2,7 мільйона гривень. Вона є кінцевим бенефіціарним власником цих фірм.



Іван Сидор у 2018 році отримав 498,246 тисячі гривень зарплати та 105,324 тисячі гривень пенсії. Дружина отримала 30,428 тисячі гривень зарплати в ТОВ «Інтервайс» та 55,921 тисячі гривень пенсії.



Готівкою Іван Сидор має 50 тисяч гривень.



Для порівняння, у 2017 році на своїй посаді лікар заробив 278,815 тисячі гривень та отримав 58,284 тисячі гривень пенсії. Лариса Сидор отримала в ТОВ «Інтервайс» 39,11 тисячі гривень зарплати та 31,018 тисячі гривень пенсії. Готівкою Іван Сидор тоді мав також 50 тисяч гривень.



Також Сидор вказав, що працює ще лікарем оргметодвіділу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний лікар Волинської клінічної лікарніволодіє землею, автівкою та будинком, у дружини — земля, недобудований будинок та чотири фірми.Лікар з 1997 року має 12 соток землі у селі Зміїнець Луцького району, з 2005 року має житловий будинок площею 260 м. кв. у тому ж селі. Із 2012 року має земельну ділянку у селі Гаївка Шацького району, а із 2015 року лікар має 2 га землі у селі Охотин Луцького району, - пише Волиньonline Дружина Лариса Сидор із 2007 року володіє 41,48 сотками землі у селі Липини Луцького району, із 2011 року має 37,48 сотки землі у селі Тарасове, із 2012 року має 1,0792 га землі у селі Рованці Луцького району, а із 2013 року володіє житловим будинком площею 32,6 м. кв. та 57 сотками землі у селі Новоукраїнка Млинівського району Рівненської області. Також із 2016 року у Лариси Сидор є дві земельні ділянки площею 92,66 сотки та 18,54 сотки у селі Тарасове Луцького району.У селі Тарасове Лариса Сидор зводить житловий будинок.Іван Сидор із 2012 року має авто «RENAULT DUSTER» 2012 року випуску, вартістю – 180,65 тисячі гривень.Лариса Сидор володіє фірмою «Інтервойс», статутний капітал якої 300 тисяч гривень, має 50 % від статутного капіталу фірми «РЕМЕДІКАЛ», що у грошовому вираженні становить 1,175 мільйона гривень, 50 % від статутного капіталу фірми «Він-Він», що у грошовому вираженні – 242,5 тисячі гривень та 30 % від статутного капіталу фірми «ГЛОБАЛ ТОБАКО ІНТЕРНЕШНЛ», що у грошовому вираженні – 2,7 мільйона гривень. Вона є кінцевим бенефіціарним власником цих фірм.Іван Сидор у 2018 році отримав 498,246 тисячі гривень зарплати та 105,324 тисячі гривень пенсії. Дружина отримала 30,428 тисячі гривень зарплати в ТОВ «Інтервайс» та 55,921 тисячі гривень пенсії.Готівкою Іван Сидор має 50 тисяч гривень.Для порівняння, у 2017 році на своїй посаді лікар заробив 278,815 тисячі гривень та отримав 58,284 тисячі гривень пенсії. Лариса Сидор отримала в ТОВ «Інтервайс» 39,11 тисячі гривень зарплати та 31,018 тисячі гривень пенсії. Готівкою Іван Сидор тоді мав також 50 тисяч гривень.Також Сидор вказав, що працює ще лікарем оргметодвіділу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію