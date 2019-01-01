У Луцьку рятували центральний парк відпочинку від пожежі





Так, вигоріла значна територія біля річки Стир,- пише видання



За свідченням очевидців пожежі, людей, які проживають поблизу парку, це могли бути палії. Поки до місця події доїхали пожежники, лучани самотужки рятували парк. До слова, на проблему випалювання трави та сухого листя скаржаться і жителі Луцька, адже їдкий дим утруднює дихання, та приносить неабияку шкоду здоров’ю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку горів Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.Так, вигоріла значна територія біля річки Стир,- пише видання Твій портал За свідченням очевидців пожежі, людей, які проживають поблизу парку, це могли бути палії. Поки до місця події доїхали пожежники, лучани самотужки рятували парк. До слова, на проблему випалювання трави та сухого листя скаржаться і жителі Луцька, адже їдкий дим утруднює дихання, та приносить неабияку шкоду здоров’ю.

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