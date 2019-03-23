Розшукують німця, який проживає на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Володимир-Волинська поліція встановлює місце перебування безвісти зниклого 31-річного Краснолуцького Дмитра Олександровича.
Про це інформує "ВолиньUA".
Зазначається, що чоловік уродженець міста Магдебург (Німеччина), житель м.Володимира-Волинського, вул. Поліської Січі.
23.03.2019 року о 08:30 год. пішов з дому і місце його перебування не відоме.
Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся русяве, стрижка коротка. Зловживає спиртними напоями.
Був одягнений: чорна коротка куртка з капюшоном, темні джинси, чорна спортивна шапка, взутий в білі кросівки.
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Про це інформує "ВолиньUA".
Зазначається, що чоловік уродженець міста Магдебург (Німеччина), житель м.Володимира-Волинського, вул. Поліської Січі.
23.03.2019 року о 08:30 год. пішов з дому і місце його перебування не відоме.
Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся русяве, стрижка коротка. Зловживає спиртними напоями.
Був одягнений: чорна коротка куртка з капюшоном, темні джинси, чорна спортивна шапка, взутий в білі кросівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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