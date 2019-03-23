Розшукують німця, який проживає на Волині. ФОТО

Краснолуцького Дмитра Олександровича.



Про це інформує



Зазначається, що чоловік уродженець міста Магдебург (Німеччина), житель м.Володимира-Волинського, вул. Поліської Січі.



23.03.2019 року о 08:30 год. пішов з дому і місце його перебування не відоме.



Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся русяве, стрижка коротка. Зловживає спиртними напоями.



Був одягнений: чорна коротка куртка з капюшоном, темні джинси, чорна спортивна шапка, взутий в білі кросівки.



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