MONATIK змінив правила шоу «Голос країни»
Сьогодні, 11:51
У неділю, 24 березня, на Голосі країни-9 стартував етап «нокаутів». Відкрила вечір команда артиста з Луцька MONATIKa.
Про це повідомили у прес-службі 1+1.
Мультиартист зібрав настільки сильних вокалістів, що наважився змінити правила шоу.
Так, Дмитро захотів залишити у команді Вікторію Олійник і при цьому не посунути з четвертого стільця Аліну Підлужну, вирішивши попрощатися з Анною Волобуєвою.
У результаті складних виборів та вагань він вирішив піти у прямі ефіри з наступними співаками: Владиславом і Романом Таранцовими, Аліною Підлужною, Андрієм Карповим, Вікторією Олійник.
.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі 1+1.
Мультиартист зібрав настільки сильних вокалістів, що наважився змінити правила шоу.
Так, Дмитро захотів залишити у команді Вікторію Олійник і при цьому не посунути з четвертого стільця Аліну Підлужну, вирішивши попрощатися з Анною Волобуєвою.
У результаті складних виборів та вагань він вирішив піти у прямі ефіри з наступними співаками: Владиславом і Романом Таранцовими, Аліною Підлужною, Андрієм Карповим, Вікторією Олійник.
.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
За тиждень у лікарні на Волині 8 людей відкачали від «білочки»
Сьогодні, 12:20
У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем згоріла будівля
Сьогодні, 12:17
MONATIK змінив правила шоу «Голос країни»
Сьогодні, 11:51
Розшукують німця, який проживає на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:30