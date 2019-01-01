MONATIK змінив правила шоу «Голос країни»

MONATIKa.



Про це повідомили у прес-службі



Мультиартист зібрав настільки сильних вокалістів, що наважився змінити правила шоу.



Так, Дмитро захотів залишити у команді Вікторію Олійник і при цьому не посунути з четвертого стільця Аліну Підлужну, вирішивши попрощатися з Анною Волобуєвою.



У результаті складних виборів та вагань він вирішив піти у прямі ефіри з наступними співаками: Владиславом і Романом Таранцовими, Аліною Підлужною, Андрієм Карповим, Вікторією Олійник.

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 24 березня, на Голосі країни-9 стартував етап «нокаутів». Відкрила вечір команда артиста з ЛуцькаПро це повідомили у прес-службі 1+1 Мультиартист зібрав настільки сильних вокалістів, що наважився змінити правила шоу.Так, Дмитро захотів залишити у команді Вікторію Олійник і при цьому не посунути з четвертого стільця Аліну Підлужну, вирішивши попрощатися з Анною Волобуєвою.У результаті складних виборів та вагань він вирішив піти у прямі ефіри з наступними співаками:

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