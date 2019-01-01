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MONATIK змінив правила шоу «Голос країни»

MONATIK змінив правила шоу «Голос країни»
У неділю, 24 березня, на Голосі країни-9 стартував етап «нокаутів». Відкрила вечір команда артиста з Луцька MONATIKa.

Про це повідомили у прес-службі 1+1.

Мультиартист зібрав настільки сильних вокалістів, що наважився змінити правила шоу.

Так, Дмитро захотів залишити у команді Вікторію Олійник і при цьому не посунути з четвертого стільця Аліну Підлужну, вирішивши попрощатися з Анною Волобуєвою.

У результаті складних виборів та вагань він вирішив піти у прямі ефіри з наступними співаками: Владиславом і Романом Таранцовими, Аліною Підлужною, Андрієм Карповим, Вікторією Олійник.
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Теги: Монатік, Голос країни, музика
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