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16-річний волинянин за кермом Opel врізався у легковик: троє людей – у лікарні

16-річний волинянин за кермом Opel врізався у легковик: троє людей – у лікарні
На автодорозі поблизу села Воєгоще Камінь-Каширського району легковик Opel Astra зіткнувся із Opel Omega. Внаслідок автопригоди постраждало четверо людей, троє із них у лікарні.

Автопригода сталась у суботу, 23 березня, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом Opel Astra перебував 16-річний житель райцентру. Виконуючи маневр обгону, водій допустив зіткнення із автомобілем Opel Omega, під керуванням 19-річного жителя цього ж району, який рухався у попутному напрямку. Легковики злетіли у кювет.

Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів «Opel Astra» отримали тілесні ушкодження. Водія і двох пасажирів, 16 та 15 років, госпіталізували. Ще один потерпілий, 22-річний житель райцентру, від госпіталізації відмовився.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.




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Теги: аварія, Волинь
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