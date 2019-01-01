16-річний волинянин за кермом Opel врізався у легковик: троє людей – у лікарні

На автодорозі поблизу села Воєгоще Камінь-Каширського району легковик Opel Astra зіткнувся із Opel Omega. Внаслідок автопригоди постраждало четверо людей, троє із них у лікарні.Автопригода сталась у суботу, 23 березня, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом Opel Astra перебував 16-річний житель райцентру. Виконуючи маневр обгону, водій допустив зіткнення із автомобілем Opel Omega, під керуванням 19-річного жителя цього ж району, який рухався у попутному напрямку. Легковики злетіли у кювет.Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів «Opel Astra» отримали тілесні ушкодження. Водія і двох пасажирів, 16 та 15 років, госпіталізували. Ще один потерпілий, 22-річний житель райцентру, від госпіталізації відмовився.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.