16-річний волинянин за кермом Opel врізався у легковик: троє людей – у лікарні
Сьогодні, 11:46
На автодорозі поблизу села Воєгоще Камінь-Каширського району легковик Opel Astra зіткнувся із Opel Omega. Внаслідок автопригоди постраждало четверо людей, троє із них у лікарні.
Автопригода сталась у суботу, 23 березня, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом Opel Astra перебував 16-річний житель райцентру. Виконуючи маневр обгону, водій допустив зіткнення із автомобілем Opel Omega, під керуванням 19-річного жителя цього ж району, який рухався у попутному напрямку. Легковики злетіли у кювет.
Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів «Opel Astra» отримали тілесні ушкодження. Водія і двох пасажирів, 16 та 15 років, госпіталізували. Ще один потерпілий, 22-річний житель райцентру, від госпіталізації відмовився.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода сталась у суботу, 23 березня, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом Opel Astra перебував 16-річний житель райцентру. Виконуючи маневр обгону, водій допустив зіткнення із автомобілем Opel Omega, під керуванням 19-річного жителя цього ж району, який рухався у попутному напрямку. Легковики злетіли у кювет.
Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів «Opel Astra» отримали тілесні ушкодження. Водія і двох пасажирів, 16 та 15 років, госпіталізували. Ще один потерпілий, 22-річний житель райцентру, від госпіталізації відмовився.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем згоріла будівля
Сьогодні, 12:17
MONATIK змінив правила шоу «Голос країни»
Сьогодні, 11:51
16-річний волинянин за кермом Opel врізався у легковик: троє людей – у лікарні
Сьогодні, 11:46
Розшукують німця, який проживає на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У Луцьку рятували центральний парк відпочинку від пожежі
Сьогодні, 11:22