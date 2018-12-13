Лучан кличуть послухати шедеври класичної та народної музики





Про це повідомили організатори концерту.



У яскравій, насиченій концертній програмі прозвучать твори Джузеппе Верді, Джакомо Пуччіні, Вінченцо Белліні, Лео Деліба, Ференца Легара, Імре Кальмана, Дениса Бонковського, Віктора Косенка, та українські народні пісні. Концертмейстер – лауреат міжнародних конкурсів Микола Чикаренко.



Початок концерту – о 18.00.



Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.

Телефони для довідок – 24-02-41, (095)206-75-88.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 квітня в Палаці культури міста Луцька знову очікується цікава зустріч – цього разу лучани матимуть змогу насолодитися творчістю солістки Національної опери України, лауреаткою міжнародних конкурсів та фестивалів, заслуженою артисткою України, володаркою титулу “Жінка року” Оленою Гончарук (сопрано).Про це повідомили організатори концерту.У яскравій, насиченій концертній програмі прозвучать твори Джузеппе Верді, Джакомо Пуччіні, Вінченцо Белліні, Лео Деліба, Ференца Легара, Імре Кальмана, Дениса Бонковського, Віктора Косенка, та українські народні пісні. Концертмейстер – лауреат міжнародних конкурсів Микола Чикаренко.Початок концерту – о 18.00.Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Телефони для довідок – 24-02-41, (095)206-75-88.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію