За тиждень у лікарні на Волині 8 людей відкачали від «білочки»

У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні 18 по 24 березня звернулася 251 особа (тому числі 79 дітей).Про це повідомили на офіційній сторінці медзакладу.Госпіталізували всього 155 людей, в тому числі:- двох з гострим порушенням мозкового кровообігу,- вісьмох з алкогольною інтоксикацією,- двох з травмами різного характеру.У приймальному відділення надали медичну допомогу 141 хворому (в тому числі 37 дітям_.Також привезли двох потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і трьох хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру."Проведено освідчень на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння всього - 3", - зазначили медики.В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 7 пологів, народилося 7 дітей, з них - 4 хлопчики, 3 дівчинки.В поліклініці провели 29 операцій, надали медичну допомогу 31 особі з невиробничими та побутовими травмами та 1 виробничою.