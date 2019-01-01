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За тиждень у лікарні на Волині 8 людей відкачали від «білочки»

За тиждень у лікарні на Волині 8 людей відкачали від «білочки»
У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні 18 по 24 березня звернулася 251 особа (тому числі 79 дітей).

Про це повідомили на офіційній сторінці медзакладу.

Госпіталізували всього 155 людей, в тому числі:
- двох з гострим порушенням мозкового кровообігу,
- вісьмох з алкогольною інтоксикацією,
- двох з травмами різного характеру.

У приймальному відділення надали медичну допомогу 141 хворому (в тому числі 37 дітям_.

Також привезли двох потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і трьох хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру.

"Проведено освідчень на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння всього - 3", - зазначили медики.

В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 7 пологів, народилося 7 дітей, з них - 4 хлопчики, 3 дівчинки.

В поліклініці провели 29 операцій, надали медичну допомогу 31 особі з невиробничими та побутовими травмами та 1 виробничою.

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Теги: медицина, порятунок, медики
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