За тиждень у лікарні на Волині 8 людей відкачали від «білочки»
Сьогодні, 12:20
У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні 18 по 24 березня звернулася 251 особа (тому числі 79 дітей).
Про це повідомили на офіційній сторінці медзакладу.
Госпіталізували всього 155 людей, в тому числі:
- двох з гострим порушенням мозкового кровообігу,
- вісьмох з алкогольною інтоксикацією,
- двох з травмами різного характеру.
У приймальному відділення надали медичну допомогу 141 хворому (в тому числі 37 дітям_.
Також привезли двох потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і трьох хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру.
"Проведено освідчень на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння всього - 3", - зазначили медики.
В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 7 пологів, народилося 7 дітей, з них - 4 хлопчики, 3 дівчинки.
В поліклініці провели 29 операцій, надали медичну допомогу 31 особі з невиробничими та побутовими травмами та 1 виробничою.
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Про це повідомили на офіційній сторінці медзакладу.
Госпіталізували всього 155 людей, в тому числі:
- двох з гострим порушенням мозкового кровообігу,
- вісьмох з алкогольною інтоксикацією,
- двох з травмами різного характеру.
У приймальному відділення надали медичну допомогу 141 хворому (в тому числі 37 дітям_.
Також привезли двох потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і трьох хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру.
"Проведено освідчень на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння всього - 3", - зазначили медики.
В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 7 пологів, народилося 7 дітей, з них - 4 хлопчики, 3 дівчинки.
В поліклініці провели 29 операцій, надали медичну допомогу 31 особі з невиробничими та побутовими травмами та 1 виробничою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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