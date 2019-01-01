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Після пожежі в хаті на Волині знайшли трупи двох чоловіків

Після пожежі в хаті на Волині знайшли трупи двох чоловіків
У селі Берестяни сталася смертельна пожежа.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

24 березня о 6:57 до служби порятунку надійшло повідомлення, що в селі Берестяни Ківерцівського району трапилася пожежа в дерев’яному житловому будинку.

На місце події прибули працівники місцевої пожежної команди селища Цумань.

"Займання ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, на місці пожежі виявлено тіла двох чоловіків віком 48-и та 55-и років. Вогнем пошкоджено матрац. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння власником", - йдеться у повідомленні.


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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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