Після пожежі в хаті на Волині знайшли трупи двох чоловіків
Сьогодні, 12:43
У селі Берестяни сталася смертельна пожежа.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
24 березня о 6:57 до служби порятунку надійшло повідомлення, що в селі Берестяни Ківерцівського району трапилася пожежа в дерев’яному житловому будинку.
На місце події прибули працівники місцевої пожежної команди селища Цумань.
"Займання ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, на місці пожежі виявлено тіла двох чоловіків віком 48-и та 55-и років. Вогнем пошкоджено матрац. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння власником", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
24 березня о 6:57 до служби порятунку надійшло повідомлення, що в селі Берестяни Ківерцівського району трапилася пожежа в дерев’яному житловому будинку.
На місце події прибули працівники місцевої пожежної команди селища Цумань.
"Займання ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, на місці пожежі виявлено тіла двох чоловіків віком 48-и та 55-и років. Вогнем пошкоджено матрац. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння власником", - йдеться у повідомленні.
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