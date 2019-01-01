У Луцьку в пожежі загинув пенсіонер





Пожежа трапилась 24 березня о 08:01 на вулиці Рогова, - пише ДСНС України у Волинській області.



За 8 хвилин до місця події прибули рятувальники. В складі ланок газодимозахисної служби в апаратах на стиснутому повітрі рятувальники увійшли у задимлене приміщення та приступили до гасіння вогню.



Під час роботи з ліквідації пожежі працівники ДСНС виявили тіло чоловіка літнього віку. Власницю квартири, жінку віком 68 років, з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували в лікарню.



Пожежу ліквідували о 08:23, вогнем знищено 5м2 стелі, вікно, пошкоджено 20м2 стелі, двері. Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.









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