У Луцьку в пожежі загинув пенсіонер
Сьогодні, 12:43
У Луцьку в 2-поверховому житловому будинку в пожежі загинув пенсіонер.
Пожежа трапилась 24 березня о 08:01 на вулиці Рогова, - пише ДСНС України у Волинській області.
За 8 хвилин до місця події прибули рятувальники. В складі ланок газодимозахисної служби в апаратах на стиснутому повітрі рятувальники увійшли у задимлене приміщення та приступили до гасіння вогню.
Під час роботи з ліквідації пожежі працівники ДСНС виявили тіло чоловіка літнього віку. Власницю квартири, жінку віком 68 років, з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували в лікарню.
Пожежу ліквідували о 08:23, вогнем знищено 5м2 стелі, вікно, пошкоджено 20м2 стелі, двері. Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа трапилась 24 березня о 08:01 на вулиці Рогова, - пише ДСНС України у Волинській області.
За 8 хвилин до місця події прибули рятувальники. В складі ланок газодимозахисної служби в апаратах на стиснутому повітрі рятувальники увійшли у задимлене приміщення та приступили до гасіння вогню.
Під час роботи з ліквідації пожежі працівники ДСНС виявили тіло чоловіка літнього віку. Власницю квартири, жінку віком 68 років, з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували в лікарню.
Пожежу ліквідували о 08:23, вогнем знищено 5м2 стелі, вікно, пошкоджено 20м2 стелі, двері. Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в пожежі загинув пенсіонер
Сьогодні, 12:43
Після пожежі в хаті на Волині знайшли трупи двох чоловіків
Сьогодні, 12:43
За тиждень у лікарні на Волині 8 людей відкачали від «білочки»
Сьогодні, 12:20
У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем згоріла будівля
Сьогодні, 12:17
MONATIK змінив правила шоу «Голос країни»
Сьогодні, 11:51