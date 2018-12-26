Вогонь знищив два житлові будинки на Волині
Сьогодні, 19:40
У Рожищі горів цегляний житловий будинок.
Загорання трапилось 24 березня о 05:40, - інформує ДСНС України у Волинській області.
А вже о 06:30 ліквідували пожежу. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Того ж дня о 06:50 в селі Нова Лішня Іваничівського району виникла пожежа в цегляному житловому будинку. Приборкали загорання працівники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі та 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при монтажі димаря.
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Загорання трапилось 24 березня о 05:40, - інформує ДСНС України у Волинській області.
А вже о 06:30 ліквідували пожежу. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Того ж дня о 06:50 в селі Нова Лішня Іваничівського району виникла пожежа в цегляному житловому будинку. Приборкали загорання працівники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі та 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при монтажі димаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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