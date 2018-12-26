Вогонь знищив два житлові будинки на Волині





Загорання трапилось 24 березня о 05:40, - інформує ДСНС України у Волинській області.



А вже о 06:30 ліквідували пожежу. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Того ж дня о 06:50 в селі Нова Лішня Іваничівського району виникла пожежа в цегляному житловому будинку. Приборкали загорання працівники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі та 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при монтажі димаря.

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