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Вогонь знищив два житлові будинки на Волині

Вогонь знищив два житлові будинки на Волині
У Рожищі горів цегляний житловий будинок.

Загорання трапилось 24 березня о 05:40, - інформує ДСНС України у Волинській області.

А вже о 06:30 ліквідували пожежу. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Того ж дня о 06:50 в селі Нова Лішня Іваничівського району виникла пожежа в цегляному житловому будинку. Приборкали загорання працівники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі та 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при монтажі димаря.

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Теги: пожежа, Волинь, вогонь
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