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Флешмоб від військового оркестру у Луцьку: як Нацгвардія святкує п'ятиріччя. ФОТО

Флешмоб від військового оркестру у Луцьку: як Нацгвардія святкує п'ятиріччя. ФОТО
25 березня у Луцьку вулицею Лесі Українки марширував військовий оркестр з нагоди 5-ї річниці Національної гвардії України.

Урочистою ходою оркестр військової частини 1141 йшов від медичного училища вулицею Лесі Українки до Театрального майдану. Там організували флешмоб, у рамках якого грали патріотичні композиції і покладали квіти до стели загиблих Героїв Небесної сотні.

Диригент оркестру, майор Віктор Лучинець зазначає, що такими урочистостями учасники ходи показують, хто ж такі нацгвадрійці і, зокрема, військовий оркестр, як одиниця.

«Своїм прикладом ми закликаємо і заохочуємо громадян до служби у Національній гвардії України»,– додає майор Лучинець.

Флешмоб від військового оркестру у Луцьку: як Нацгвардія святкує п'ятиріччя. ФОТО


У виконанні оркестру військової частини 1141 на Театральному майдані звучала як українська народна музика, так і світова класика.

Старший прапорщик Станіслав Нестерук, який у оркестрі грає на баритоні, розповів, що для кожного з учасників цього флешмобу це особисте свято.

«Я мав нагоду служити ще в першій Національній гвардії, яка потім стала внутрішніми військами, а п’ята річниця – це такий маленький ювілей», – з трепетом згадує за болючий 2014 рік і додає: «На Національну гвардію покладалися дуже великі сподівання, я думаю, що з ними вона цілком справляється», – каже Станіслав Нестерук.

В Західному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України, до якого входить військова частина 1141, є 5 військових оркестрів. І вже стало традицією щороку влаштовувати такі музичні флешмоби.

Такі заходи організовують для того, щоб виховати у людей, зокрема в молоді, патріотизм і вірність своїй державі.

Флешмоб від військового оркестру у Луцьку: як Нацгвардія святкує п'ятиріччя. ФОТО
Флешмоб від військового оркестру у Луцьку: як Нацгвардія святкує п'ятиріччя. ФОТО
Флешмоб від військового оркестру у Луцьку: як Нацгвардія святкує п'ятиріччя. ФОТО
Флешмоб від військового оркестру у Луцьку: як Нацгвардія святкує п'ятиріччя. ФОТО
Флешмоб від військового оркестру у Луцьку: як Нацгвардія святкує п'ятиріччя. ФОТО
Флешмоб від військового оркестру у Луцьку: як Нацгвардія святкує п'ятиріччя. ФОТО




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Теги: нацгвардія, луцьк, урочиста хода, театральний майдан, оркестр
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