Коли українці святкуватимуть Трійцю у 2019-му





Цей день також вважається днем народження Святої Вселенської соборної апостольської Церкви, - пише



День Святої Трійці називають також П'ятидесятницею. Згідно Нового Заповіту, Святий Дух зійшов на апостолів на п'ятдесятий день після воскресіння Христового. З Зішестя Святого Духа бере початок історія Християнської Церкви. Готуючись до свого вознесіння Христос попередив своїх апостолів про зішестя на них Святого Духа. На старозавітну П'ятидесятницю, яка відзначалася юдеями ще до народження Христа, як день прийняття Синайського законодавства, послідовники Сина Божого зібралися в Єрусалимі.



Над апостолами здійснилося хрещення "святим Духом та вогнем" – на них з неба зійшли язики полум'я, які не палили, але дарували нову духовну силу. Крім духовної благодаті, апостоли також здобули в один момент знання багатьох іноземних мов, щоб проповідувати Євангеліє серед різних народів. Апостол Петро виголосив перед жителями Єрусалима свою першу проповідь, після якої багато з них увірували. З цього дива почалося існування Християнської Церкви, передає.



На Святу Трійцю православні храми і будинки віруючих прикрашають зеленню і квітами. Наші пращури намагалися влаштовувати на Трійцю галасливі гуляння. Сьогодні православні намагаються використовувати вихідний на Трійцю, щоб провести час з сім'єю та родичами. За розповідями Трійцю, або ж Зелені свята називають ще й Русалчиним Великоднем. В цей день, старовіри рекомендують триматись осторонь від великих водойм. Адже русалки прокидаються після зимового сну, та шукають собі поживу.



День Трійці відзначається на п'ятдесятий день після Великодня. В цьому році православна Пасха припадає на 28 квітня.



Трійцю в Україні святкуватимуть 16 червня, в неділю. Цей день є в Україні офіційним вихідним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські православні готуються зустрічати одне з головних свят у році - День Святої Трійці. Свято зішестя Святого Духа на послідовників Христа.Цей день також вважається днем народження Святої Вселенської соборної апостольської Церкви, - пише gazeta.ua День Святої Трійці називають також П'ятидесятницею. Згідно Нового Заповіту, Святий Дух зійшов на апостолів на п'ятдесятий день після воскресіння Христового. З Зішестя Святого Духа бере початок історія Християнської Церкви. Готуючись до свого вознесіння Христос попередив своїх апостолів про зішестя на них Святого Духа. На старозавітну П'ятидесятницю, яка відзначалася юдеями ще до народження Христа, як день прийняття Синайського законодавства, послідовники Сина Божого зібралися в Єрусалимі.Над апостолами здійснилося хрещення "святим Духом та вогнем" – на них з неба зійшли язики полум'я, які не палили, але дарували нову духовну силу. Крім духовної благодаті, апостоли також здобули в один момент знання багатьох іноземних мов, щоб проповідувати Євангеліє серед різних народів. Апостол Петро виголосив перед жителями Єрусалима свою першу проповідь, після якої багато з них увірували. З цього дива почалося існування Християнської Церкви, передає.На Святу Трійцю православні храми і будинки віруючих прикрашають зеленню і квітами. Наші пращури намагалися влаштовувати на Трійцю галасливі гуляння. Сьогодні православні намагаються використовувати вихідний на Трійцю, щоб провести час з сім'єю та родичами. За розповідями Трійцю, або ж Зелені свята називають ще й Русалчиним Великоднем. В цей день, старовіри рекомендують триматись осторонь від великих водойм. Адже русалки прокидаються після зимового сну, та шукають собі поживу.День Трійці відзначається на п'ятдесятий день після Великодня. В цьому році православна Пасха припадає на 28 квітня.Трійцю в Україні святкуватимуть 16 червня, в неділю. Цей день є в Україні офіційним вихідним.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію