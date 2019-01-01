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Луцький фотограф показав, де «мавки зимували»

Луцький фотограф показав, де «мавки зимували»
Луцький фотограф Віктор Чухрай оприлюднив серію весняних знімків.

Фото з'явилися на сторінці Чухрая у Facebook.

"Забутими стежками... Ось у таких вербах Мавки зимували... Від них сьогодні лише лиш тіні..." - йдеться у дописі.

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Луцький фотограф показав, де «мавки зимували»
Луцький фотограф показав, де «мавки зимували»
Луцький фотограф показав, де «мавки зимували»
Луцький фотограф показав, де «мавки зимували»



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Теги: фото, Віктор Чухрай
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