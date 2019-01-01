Луцький фотограф показав, де «мавки зимували»
Сьогодні, 13:15
Луцький фотограф Віктор Чухрай оприлюднив серію весняних знімків.
Фото з'явилися на сторінці Чухрая у Facebook.
"Забутими стежками... Ось у таких вербах Мавки зимували... Від них сьогодні лише лиш тіні..." - йдеться у дописі.
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Фото з'явилися на сторінці Чухрая у Facebook.
"Забутими стежками... Ось у таких вербах Мавки зимували... Від них сьогодні лише лиш тіні..." - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Квіти і бджоли: волинський фотограф поділився весняними знімками
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