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У місті на Волині біля житлового будинку зловили чималого вужа. ФОТО

У місті на Волині біля житлового будинку зловили чималого вужа. ФОТО
У Ковелі рятувальники на закинутій приватній земельній ділянці зловили вужа.

Про це пише видання Район.Ковель.

Земля на вулиці Незалежності вже неодноразово змінювала свого власника, заростаючи лозою. Новий хазяїн вирубує ту лозу, але її не прибирає, залишаючи на місці. У тому хмизу й розвелися змії. А поблизу в будинку проживає сім’я із малолітніми дітьми. Звернення до органів місцевої влади ні до чого не призвели. Не вдалося хоч якось вплинути на господаря "зміїної" території, який має утримувати свою земельну ділянку в належному стані.

Днями одну змію знову виявив спецкор волинської газети «Вільна думка» Микола Силюк, який має поруч господарську споруду. Він викликав працівників управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники оперативно прибули на місце події, сказали, що це – вуж, помістивши його в поліпропіленовий мішок.

У місті на Волині біля житлового будинку зловили чималого вужа. ФОТО
У місті на Волині біля житлового будинку зловили чималого вужа. ФОТО
У місті на Волині біля житлового будинку зловили чималого вужа. ФОТО
У місті на Волині біля житлового будинку зловили чималого вужа. ФОТО
У місті на Волині біля житлового будинку зловили чималого вужа. ФОТО
У місті на Волині біля житлового будинку зловили чималого вужа. ФОТО
У місті на Волині біля житлового будинку зловили чималого вужа. ФОТО

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Теги: вуж, Ковель
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