На трасі Доманово-Ковель розбився мотоцикліст





На місці події слідчо-оперативна група встановила, що в селі Брищі 22-річний водій мотоцикла на іноземній реєстрації, мешканець Дубенського району, рухаючись без увімкненого світла фар, допустив зіткнення із попутним автомобілем Volkswagen Jetta під керуванням 40-річного жителя села Новоукраїнка, який почав здійснювати маневр розвороту, - інформує ГУНП у Рівненській області.



Унаслідок ДТП мотоцикліста із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та 24-річного пасажира двоколісного — із численними забоями та осадненнями госпіталізували у травматологічне відділення лікарні.



За результатами освідування водії були тверезі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Теребляче» вчора, 24 березня, близько 20-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла.На місці події слідчо-оперативна група встановила, що в селі Брищі 22-річний водій мотоцикла на іноземній реєстрації, мешканець Дубенського району, рухаючись без увімкненого світла фар, допустив зіткнення із попутним автомобілем Volkswagen Jetta під керуванням 40-річного жителя села Новоукраїнка, який почав здійснювати маневр розвороту, - інформує ГУНП у Рівненській області.Унаслідок ДТП мотоцикліста із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та 24-річного пасажира двоколісного — із численними забоями та осадненнями госпіталізували у травматологічне відділення лікарні.За результатами освідування водії були тверезі.

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