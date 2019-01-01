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На трасі Доманово-Ковель розбився мотоцикліст

На трасі Доманово-Ковель розбився мотоцикліст
На автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Теребляче» вчора, 24 березня, близько 20-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що в селі Брищі 22-річний водій мотоцикла на іноземній реєстрації, мешканець Дубенського району, рухаючись без увімкненого світла фар, допустив зіткнення із попутним автомобілем Volkswagen Jetta під керуванням 40-річного жителя села Новоукраїнка, який почав здійснювати маневр розвороту, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Унаслідок ДТП мотоцикліста із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та 24-річного пасажира двоколісного — із численними забоями та осадненнями госпіталізували у травматологічне відділення лікарні.

За результатами освідування водії були тверезі.





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Теги: аварія, мотоцикліст, Ковель, Доманове
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