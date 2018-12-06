П'яний і без посвідчення водія: на Волині зловили горе-кермувальника

Неподалік Ковеля патрульні завадили нетверезому водієві наробити біди на дорозі посеред білого дня.Сьогодні вдень, 25 березня правоохоронці зупинили водія Audi за перевищення швидкості на більш, ніж 20 км/год, - інформує патрульна поліція Волинської області.Нагадаємо, на цій ділянці дороги використовують прилад для вимірювання швидкості TruCam.Патрульні виявили в нього ознаки сп’яніння, адже, крім цього, мав почервоніле обличчя та різкий запах алкоголю з ротової порожнини.Пройти огляд у встановленому законом порядку водій відмовився, чим автоматично визнав свою вину.Також у нього не було посвідчення водія. Тож 28-річний порушник отримав 1 протокол та 2 постанови.