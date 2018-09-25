Лучанка Яна Беломоіна перемогла на змаганнях у Словенії
Сьогодні, 15:33
Луцька велосипедистка Яна Беломоіна здобула «золото» на змаганнях з маунтинбайку, які відбулися у Словенії.
Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у facebook, - пишуть Волинські новини.
Яна Беломоіна виборола перемогу у змаганнях з маунтинбайку Griči XCO Vrtojba C1 на заході Словенії.
Спортсменка подякувала опоненткам за запеклу боротьбу, а організаторам змагань – за теплий прийом.
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Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у facebook, - пишуть Волинські новини.
Яна Беломоіна виборола перемогу у змаганнях з маунтинбайку Griči XCO Vrtojba C1 на заході Словенії.
Спортсменка подякувала опоненткам за запеклу боротьбу, а організаторам змагань – за теплий прийом.
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