Лучанка Яна Беломоіна перемогла на змаганнях у Словенії

Яна Беломоіна здобула «золото» на змаганнях з маунтинбайку, які відбулися у Словенії.



Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у facebook, - пишуть



Яна Беломоіна виборола перемогу у змаганнях з маунтинбайку Griči XCO Vrtojba C1 на заході Словенії.



Спортсменка подякувала опоненткам за запеклу боротьбу, а організаторам змагань – за теплий прийом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька велосипедистказдобула «золото» на змаганнях з маунтинбайку, які відбулися у Словенії.Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у facebook, - пишуть Волинські новини Яна Беломоіна виборола перемогу у змаганнях з маунтинбайку Griči XCO Vrtojba C1 на заході Словенії.Спортсменка подякувала опоненткам за запеклу боротьбу, а організаторам змагань – за теплий прийом.

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