У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для студентів*





Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортСіті».



Всього за 89 гривень за годину у «StrikeCity» можна провести незабутній час в компанії друзів за грою в боулінг.



Пропозиція діє з понеділка до п'ятниці з 11:00 до 18:00 години.



Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85





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