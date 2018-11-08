У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для студентів*
Сьогодні, 15:50
У боулінг-клубі «StrikeCity» дії спеціальна пропозиція для студентів.
Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортСіті».
Всього за 89 гривень за годину у «StrikeCity» можна провести незабутній час в компанії друзів за грою в боулінг.
Пропозиція діє з понеділка до п'ятниці з 11:00 до 18:00 години.
Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85
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Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортСіті».
Всього за 89 гривень за годину у «StrikeCity» можна провести незабутній час в компанії друзів за грою в боулінг.
Пропозиція діє з понеділка до п'ятниці з 11:00 до 18:00 години.
Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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