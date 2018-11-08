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У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для студентів*

У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для студентів*
У боулінг-клубі «StrikeCity» дії спеціальна пропозиція для студентів.

Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортСіті».

Всього за 89 гривень за годину у «StrikeCity» можна провести незабутній час в компанії друзів за грою в боулінг.

Пропозиція діє з понеділка до п'ятниці з 11:00 до 18:00 години.

Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85

У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для студентів*

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Теги: Strike City, Луцьк, боулінг
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