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За розтрату коштів судитимуть директора скандального КП «Луцьке»

За розтрату коштів судитимуть директора скандального КП «Луцьке»
Перед судом за розтрату коштів постане директор КП "Луцьке".

Так, посадовець у 2016 році здійснив розтрату бюджетних коштів в розмірі понад 960 тис. грн, передбачених на реконструкцію котельні в загальноосвітній школі села Липини Луцького району, чим завдав збитків державі в особливо великих розмірах, - пише прокуратура Волинської області.

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Достовірно знаючи, що проектно-кошторисна документація розроблена з відхиленням від вимог Державних будівельних норм і не пройшла обов'язкову експертизу, а на проведення робіт із реконструкції котельні у школі відсутні будь-які дозвільні документи, директор комунального підприємства уклав із приватним підприємством «Екоресурси Волинь» договір на виконання цих робіт.

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У подальшому посадовець, попри те, що знав, що суб’єкт господарювання вніс у акт виконаних робіт неправдиві відомості щодо вартості та об’ємів виконаних будівельних робіт, особисто підписав його та завірив відтиском печатки комунального підприємства.

Унаслідок незаконних дій директора КП приватному підприємству було безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі понад 960 тис. грн. Подальшу долю посадовця вирішуватиме суд.

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Теги: суд, КП Луцьке, кошти
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