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У фірми, яка хотіла будувати сміттєпереробний завод під Луцьком, забрали землю

У фірми, яка хотіла будувати сміттєпереробний завод під Луцьком, забрали землю
Княгининівській громаді через суд повернули земельної ділянки площею 6 гектарів, яку орендувало товариство з обмеженою відповідальністю "Центр переробки та утилізації відходів" для будівництва та обслуговування заводу з переробки сміття.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Так, повідомляють, що Господарський суд Волинської області задоволив у повному обсязі позов Луцької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Луцької районної державної адміністрації та Княгининівської сільської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр переробки та утилізації відходів" про стягнення заборгованості зі сплати орендної плати, розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки площею понад 6 га громаді.

Прокурори з'ясували, що між Луцькою РДА та господарським товариством у лютому 2016 року строком на 49 років було укладено договір оренди цієї земельної ділянки, яка знаходить за межами населених пунктів на території Рокинівської селищної ради Луцького району, для будівництва та обслуговування заводу з переробки сміття.

Станом на листопад 2018 року заборгованість товариства зі сплати орендної плати становила понад 160 тис. грн. й, попри неодноразові листи із нагадуваннями від райдержадміністрації, суб’єкт господарювання не поспішав її сплачувати. Жодних дій для будівництва заводу ТзОВ теж не вживало, позаяк на ділянці відсутнє будь-яке нерухоме майно.

На захист інтересів територіальної громади, бюджет якої недоотримував значні кошти за користування земельною ділянкою орендарем, стала прокуратура.

У суді прокурори домоглися сплати орендної плати, розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки громаді.

Після повернення земельної ділянки розпорядник землі зможе укласти новий цивільно-правовий договір з орендарем, який буде добросовісно виконувати договірні зобов’язання.


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Теги: сміттєпреробний завод, Княгининівська ОТГ, суд, борг
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