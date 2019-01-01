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У «Промені» організовують особливі святкування дня народження для дітей*

У «Промені» організовують особливі святкування дня народження для дітей*
Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг» пропонує ряд послуг з організації та проведення днів народження, випускних, дитячих свят, а також свят для шкіл та садочків, розрахованих на різні вікові групи.

Про це повідомляє прес-служба РЦ «Промінь».

Помічники «Смугастого» ретельно готуються таких святкувань та продумують кожну деталь:

- неймовірні декорації в стилістиці свята та виготовлення їх під індивідуальне замовлення;
- розробка індивідуальних запрошень та аксесуарів до свята;
- фото-бутафорія відносно стилістики та тематики свята;
- розважальні анімаційні програми з конкурсами та приємними подарунками;
- захоплюючі квести;
- неонові запальні дискотеки та караоке;
- яскраві паперові та конфеті-шоу, машина бульбашок;
- великий спектр творчих та кулінарних майстер-класів, а також фейс-арт;
- смачне дитяче меню;
- банкетна зала для батьків в якій можна спостерігати за дітками на моніторах які розташовані у «Чорничному кафе»;
- послуги фотографа;
- приємні бонуси: безкоштовний лабіринт;
- виготовлення та оформлення кенді-бару.

Це та багато інших різноманітних додаткових послуг ви знайдете у дитячому розважальному комплексі «Смугастий Носоріг» в м’юзік-холі «Не кажи мамі», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь».

Контактний номер: +380 (66) 755 07 57
Адреса: м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 2.

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Теги: Смугастий носоріг, Промінь, Луцьк
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