У «Промені» організовують особливі святкування дня народження для дітей*

Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг» пропонує ряд послуг з організації та проведення днів народження, випускних, дитячих свят, а також свят для шкіл та садочків, розрахованих на різні вікові групи.Про це повідомляє прес-служба РЦ «Промінь».Помічники «Смугастого» ретельно готуються таких святкувань та продумують кожну деталь:- неймовірні декорації в стилістиці свята та виготовлення їх під індивідуальне замовлення;- розробка індивідуальних запрошень та аксесуарів до свята;- фото-бутафорія відносно стилістики та тематики свята;- розважальні анімаційні програми з конкурсами та приємними подарунками;- захоплюючі квести;- неонові запальні дискотеки та караоке;- яскраві паперові та конфеті-шоу, машина бульбашок;- великий спектр творчих та кулінарних майстер-класів, а також фейс-арт;- смачне дитяче меню;- банкетна зала для батьків в якій можна спостерігати за дітками на моніторах які розташовані у «Чорничному кафе»;- послуги фотографа;- приємні бонуси: безкоштовний лабіринт;- виготовлення та оформлення кенді-бару.Це та багато інших різноманітних додаткових послуг ви знайдете у дитячому розважальному комплексі «Смугастий Носоріг» в м’юзік-холі «Не кажи мамі», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь».Контактний номер: +380 (66) 755 07 57Адреса: м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 2.