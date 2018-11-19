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У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО

У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
Голова облдержадміністрації відзначив кращих працівників Служби безпеки України в області.

Про це йдеться на сторінці Олександра Савченка у Facebook

Щорічно 25 березня в нашій державі відзначають День служби безпеки України. Тож ця дата стала нагодою для урочистостей і в управлінні СБУ у Волинській області.

Нагадаємо, Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Серед головних завдань СБУ – захист державного устрою, конституційного строю, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного потенціалу України, попередження виявлення злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції і організованої злочинної діяльності тощо.

Привітав волинських спецпризначенців і голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

"Хочу, аби ви завжди поверталися в сім`ї живими та здоровими. Ваші рідні повинні бути впевнені у тому, що виходячи на службу чи виконуючи спеціальні завдання у вас вистачить професіоналізму повернутися до дому живим. Героїзм не в тому, щоб загинути. Героїзм у тому, щоб вижити та знищити ворога. Бажаю, аби у вас завжди були підстави гордитися тим, що ви вибрали нелегкий життєвий шлях. Я жодного разу не чув на Волині нарікань на вашу спецслужбу. Це свідчить про те, що ви на правильному шляху", – зазначив посадовець.

Окрім слів подяки та привітань, очільник області відзначив кращих працівників регіонального управління.

Тож, за зразкове виконання службових обов’язків, відданість військовій присязі, особистий внесок у забезпечення національної безпеки, високий професіоналізм та з нагоди Дня Служби безпеки України нагороджено Почесною грамотою обласної державної адміністрації чотирьох військовослужбовців управління Служби безпеки України в області.

У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО

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Теги: СБУ, свято, Олександр Савченко
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Коментарі 1
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привітали хунтівських дуполизів
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