У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО

Голова облдержадміністрації відзначив кращих працівників Служби безпеки України в області.Про це йдеться на сторінціу FacebookЩорічно 25 березня в нашій державі відзначають День служби безпеки України. Тож ця дата стала нагодою для урочистостей і в управлінні СБУ у Волинській області.Нагадаємо, Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Серед головних завдань СБУ – захист державного устрою, конституційного строю, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного потенціалу України, попередження виявлення злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції і організованої злочинної діяльності тощо.Привітав волинських спецпризначенців і голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко."Хочу, аби ви завжди поверталися в сім`ї живими та здоровими. Ваші рідні повинні бути впевнені у тому, що виходячи на службу чи виконуючи спеціальні завдання у вас вистачить професіоналізму повернутися до дому живим. Героїзм не в тому, щоб загинути. Героїзм у тому, щоб вижити та знищити ворога. Бажаю, аби у вас завжди були підстави гордитися тим, що ви вибрали нелегкий життєвий шлях. Я жодного разу не чув на Волині нарікань на вашу спецслужбу. Це свідчить про те, що ви на правильному шляху", – зазначив посадовець.Окрім слів подяки та привітань, очільник області відзначив кращих працівників регіонального управління.Тож, за зразкове виконання службових обов’язків, відданість військовій присязі, особистий внесок у забезпечення національної безпеки, високий професіоналізм та з нагоди Дня Служби безпеки України нагороджено Почесною грамотою обласної державної адміністрації чотирьох військовослужбовців управління Служби безпеки України в області.