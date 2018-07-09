Волинському посадовцю, який попався на хабарі, оголосили про підозру
Сьогодні, 17:01
На Волині посадовцю виконавчої служби, який попався на хабарі, оголосили про підозру.
Нагадаємо, що у лютому правоохоронці затримали державного виконавця одного із районів області на отриманні від приватного підприємця 2 тисячі доларів неправомірної вигоди, - інформує ГУНП у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Стало відомо, який волинський посадовець попався на хабарі в 2 000 доларів. ВІДЕО
Гроші посадовець отримав за сприяння в придбанні за заниженою вартістю комплексу будівельних споруд державного підприємства в обхід передбаченого законом аукціону.
Триває слідство.
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Нагадаємо, що у лютому правоохоронці затримали державного виконавця одного із районів області на отриманні від приватного підприємця 2 тисячі доларів неправомірної вигоди, - інформує ГУНП у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Стало відомо, який волинський посадовець попався на хабарі в 2 000 доларів. ВІДЕО
Гроші посадовець отримав за сприяння в придбанні за заниженою вартістю комплексу будівельних споруд державного підприємства в обхід передбаченого законом аукціону.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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