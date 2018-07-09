Волинському посадовцю, який попався на хабарі, оголосили про підозру





Нагадаємо, що у лютому правоохоронці затримали державного виконавця одного із районів області на отриманні від приватного підприємця 2 тисячі доларів неправомірної вигоди, - інформує ГУНП у Волинській області.



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Гроші посадовець отримав за сприяння в придбанні за заниженою вартістю комплексу будівельних споруд державного підприємства в обхід передбаченого законом аукціону.



Триває слідство.









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