вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинському посадовцю, який попався на хабарі, оголосили про підозру

Волинському посадовцю, який попався на хабарі, оголосили про підозру
На Волині посадовцю виконавчої служби, який попався на хабарі, оголосили про підозру.

Нагадаємо, що у лютому правоохоронці затримали державного виконавця одного із районів області на отриманні від приватного підприємця 2 тисячі доларів неправомірної вигоди, - інформує ГУНП у Волинській області.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Стало відомо, який волинський посадовець попався на хабарі в 2 000 доларів. ВІДЕО

Гроші посадовець отримав за сприяння в придбанні за заниженою вартістю комплексу будівельних споруд державного підприємства в обхід передбаченого законом аукціону.

Триває слідство.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, суд, посадовець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку знову відбудеться фестиваль їжі: повідомили дату
Сьогодні, 17:15
У «Промені» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Дамбо»*
Сьогодні, 17:12
Волинському посадовцю, який попався на хабарі, оголосили про підозру
Сьогодні, 17:01
У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
Сьогодні, 16:54
У 23-річної волинянки – рідкісна хвороба: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
На Волині посадовцю-хабарнику «дали» 17 тисяч штрафу На Волині посадовцю-хабарнику «дали» 17 тисяч штрафу
09 липень, 2018, 16:06
Почалися судові засідання у справі ківерцівського хабарника Почалися судові засідання у справі ківерцівського хабарника
07 липень, 2016, 16:47
Ківерцівському хабарнику можуть дати 10 років тюрми Ківерцівському хабарнику можуть дати 10 років тюрми
13 травень, 2016, 14:40
Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському
20 березень, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 березень, 09:32
 1
Другий шанс для нетверезих водіїв: кого «помилував» Волинський апеляційний суд
Сьогодні, 17:35
 0
На Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 17:23
 0
У Луцьку знову відбудеться фестиваль їжі: повідомили дату
Сьогодні, 17:15
 0
У «Промені» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Дамбо»*
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8