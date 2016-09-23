У Луцьку знову відбудеться фестиваль їжі: повідомили дату
Сьогодні, 17:15
Лучан кличуть на гастрономічний фестиваль «LutskFoodFest».
Так, наступний фестиваль відбудеться 11-12 травня у Луцькому замку, - повідомили організатори.
"Ювілей – це завжди свято, привід пригадати усі свої пригоди, досягнення, емоції. Для нас, команди організаторів, це найперше можливість відзначити цей етап разом з вами. Саме відвідувачі створюють особливу атмосферу на кожному з LutskFoodFest. Фестиваль любить своїх друзів, а тому готує подарунки з цієї нагоди, до речі, пригадайте історію LutskFoodFest, бо вже зовсім скоро будуть трушні призи для найбільш обізнаних фудфестівців.
Цього травня ми влаштуємо справжній екскурс усіма екзотичними кухнями нашої планети – ГАСТРО ТУР! Як це відбуватиметься? Які особливості цьогорічного, ювілейного, сезону? Кухні яких національних культур будуть представлені? Та заждіть, не все одразу!
Одне можемо сказати точно: про зустріч з ТАКИМИ зірковими блогерами ви давно мріяли, ТАКИХ фотозон ваш інстаграм ще не бачив, на ТАКІ атракціони мама вас не відпустить і в 40 років.
Стежте, підписуйтесь, робіть правильний вибір!" - обіцяють організатори.
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Так, наступний фестиваль відбудеться 11-12 травня у Луцькому замку, - повідомили організатори.
"Ювілей – це завжди свято, привід пригадати усі свої пригоди, досягнення, емоції. Для нас, команди організаторів, це найперше можливість відзначити цей етап разом з вами. Саме відвідувачі створюють особливу атмосферу на кожному з LutskFoodFest. Фестиваль любить своїх друзів, а тому готує подарунки з цієї нагоди, до речі, пригадайте історію LutskFoodFest, бо вже зовсім скоро будуть трушні призи для найбільш обізнаних фудфестівців.
Цього травня ми влаштуємо справжній екскурс усіма екзотичними кухнями нашої планети – ГАСТРО ТУР! Як це відбуватиметься? Які особливості цьогорічного, ювілейного, сезону? Кухні яких національних культур будуть представлені? Та заждіть, не все одразу!
Одне можемо сказати точно: про зустріч з ТАКИМИ зірковими блогерами ви давно мріяли, ТАКИХ фотозон ваш інстаграм ще не бачив, на ТАКІ атракціони мама вас не відпустить і в 40 років.
Стежте, підписуйтесь, робіть правильний вибір!" - обіцяють організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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