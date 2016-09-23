У Луцьку знову відбудеться фестиваль їжі: повідомили дату

Лучан кличуть на гастрономічний фестиваль «LutskFoodFest».Так, наступний фестиваль відбудеться 11-12 травня у Луцькому замку, - повідомили організатори."Ювілей – це завжди свято, привід пригадати усі свої пригоди, досягнення, емоції. Для нас, команди організаторів, це найперше можливість відзначити цей етап разом з вами. Саме відвідувачі створюють особливу атмосферу на кожному з LutskFoodFest. Фестиваль любить своїх друзів, а тому готує подарунки з цієї нагоди, до речі, пригадайте історію LutskFoodFest, бо вже зовсім скоро будуть трушні призи для найбільш обізнаних фудфестівців.Цього травня ми влаштуємо справжній екскурс усіма екзотичними кухнями нашої планети – ГАСТРО ТУР! Як це відбуватиметься? Які особливості цьогорічного, ювілейного, сезону? Кухні яких національних культур будуть представлені? Та заждіть, не все одразу!Одне можемо сказати точно: про зустріч з ТАКИМИ зірковими блогерами ви давно мріяли, ТАКИХ фотозон ваш інстаграм ще не бачив, на ТАКІ атракціони мама вас не відпустить і в 40 років.Стежте, підписуйтесь, робіть правильний вибір!" - обіцяють організатори.