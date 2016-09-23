вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку знову відбудеться фестиваль їжі: повідомили дату

У Луцьку знову відбудеться фестиваль їжі: повідомили дату
Лучан кличуть на гастрономічний фестиваль «LutskFoodFest».

Так, наступний фестиваль відбудеться 11-12 травня у Луцькому замку, - повідомили організатори.

"Ювілей – це завжди свято, привід пригадати усі свої пригоди, досягнення, емоції. Для нас, команди організаторів, це найперше можливість відзначити цей етап разом з вами. Саме відвідувачі створюють особливу атмосферу на кожному з LutskFoodFest. Фестиваль любить своїх друзів, а тому готує подарунки з цієї нагоди, до речі, пригадайте історію LutskFoodFest, бо вже зовсім скоро будуть трушні призи для найбільш обізнаних фудфестівців.

Цього травня ми влаштуємо справжній екскурс усіма екзотичними кухнями нашої планети – ГАСТРО ТУР! Як це відбуватиметься? Які особливості цьогорічного, ювілейного, сезону? Кухні яких національних культур будуть представлені? Та заждіть, не все одразу!

Одне можемо сказати точно: про зустріч з ТАКИМИ зірковими блогерами ви давно мріяли, ТАКИХ фотозон ваш інстаграм ще не бачив, на ТАКІ атракціони мама вас не відпустить і в 40 років.
Стежте, підписуйтесь, робіть правильний вибір!" - обіцяють організатори.

У Луцьку знову відбудеться фестиваль їжі: повідомили дату

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, їжа, Луцьк, анонс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 17:23
У Луцьку знову відбудеться фестиваль їжі: повідомили дату
Сьогодні, 17:15
У «Промені» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Дамбо»*
Сьогодні, 17:12
Волинському посадовцю, який попався на хабарі, оголосили про підозру
Сьогодні, 17:01
У Луцьку з професійним святом привітали сбушників. ФОТО
Сьогодні, 16:54
Схожі новини
«Фестиваль національної кухні» в Луцьку: програма заходів. ФОТО «Фестиваль національної кухні» в Луцьку: програма заходів. ФОТО
23 вересень, 2016, 19:51
У Луцьку виступить джазовий колектив із трьох країн У Луцьку виступить джазовий колектив із трьох країн
05 грудень, 2018, 19:49
Лучан кличуть на унікальний літературний фестиваль Лучан кличуть на унікальний літературний фестиваль
26 жовтень, 2018, 16:45
Лучан запрошують на сімейний фестиваль Лучан запрошують на сімейний фестиваль
24 травень, 2018, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 березень, 09:32
 1
Другий шанс для нетверезих водіїв: кого «помилував» Волинський апеляційний суд
Сьогодні, 17:35
 0
На Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 17:23
 0
У Луцьку знову відбудеться фестиваль їжі: повідомили дату
Сьогодні, 17:15
 0
У «Промені» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Дамбо»*
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8