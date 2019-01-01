У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів*
Сьогодні, 18:42
Всім школярам на замітку! Щоб канікули вдалися – вони повинні бути активними та веселими!
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У БК StrikeCity діє спеціальна пропозиція на гру в боулінг для школярів! Всього за 69 грн./год. Ви зможете провести незабутній та веселий час в компанії друзів граючи у боулінг.
⠀
Пропозиція діє з понеділка по п'ятницю, з 11:00 до 18:00 години!
Бронювання доріжок за телефоном 067 334 50 85
Чекаємо на Вас у боулінг-клубі StrikeCity, що у ТРЦ ПортCity!
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⠀
У БК StrikeCity діє спеціальна пропозиція на гру в боулінг для школярів! Всього за 69 грн./год. Ви зможете провести незабутній та веселий час в компанії друзів граючи у боулінг.
⠀
Пропозиція діє з понеділка по п'ятницю, з 11:00 до 18:00 години!
Бронювання доріжок за телефоном 067 334 50 85
Чекаємо на Вас у боулінг-клубі StrikeCity, що у ТРЦ ПортCity!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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