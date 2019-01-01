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У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів*

У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів*
Всім школярам на замітку! Щоб канікули вдалися – вони повинні бути активними та веселими!

У БК StrikeCity діє спеціальна пропозиція на гру в боулінг для школярів! Всього за 69 грн./год. Ви зможете провести незабутній та веселий час в компанії друзів граючи у боулінг.

Пропозиція діє з понеділка по п'ятницю, з 11:00 до 18:00 години!
Бронювання доріжок за телефоном 067 334 50 85

Чекаємо на Вас у боулінг-клубі StrikeCity, що у ТРЦ ПортCity!

У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів*


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Теги: Порт сіті
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