У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів*

Всім школярам на замітку! Щоб канікули вдалися – вони повинні бути активними та веселими!У БК StrikeCity діє спеціальна пропозиція на гру в боулінг для школярів! Всього за 69 грн./год. Ви зможете провести незабутній та веселий час в компанії друзів граючи у боулінг.Пропозиція діє з понеділка по п'ятницю, з 11:00 до 18:00 години!Бронювання доріжок за телефоном 067 334 50 85Чекаємо на Вас у боулінг-клубі StrikeCity, що у ТРЦ ПортCity!