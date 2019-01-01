вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Харчування в піст: що радять їсти дієтологи

Харчування в піст: що радять їсти дієтологи
Білки тваринного походження під час посту цілком може замінити сочевиця, маш, нут, гриби, горіхи, крупи, насіння, ягоди, овочі й фрукти.

Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі виданню УНН.

"У нас є величезний-величезний вибір білків не тваринного походження – таких, як сочевиця, маш (азійська квасоля – ред.), нут, - які надзвичайно легко засвоюються, якщо їх правильно приготувати – замочити попередньо, подрібнити. Плюс до того ще гриби, горіхи, крупа кіноа, велика кількість насіння, різноманітних ягід, овочів, фруктів, листя – у вареному вигляді, запеченому, у свіжому", - зазначила дієтолог.

За її словами, попри те, що період посту пов'язують із "страшним обмеженням і навіть якимось погіршенням здоров'я", якихось особливих змін у раціоні при постуванні не відбувається.

"Ми лише замінюємо білки рослинного походження білками тваринного походження і просто відмовляємося від м'яса і молочних продуктів", - підкреслила Скиталінська.

Також дієтолог уточнила, що треба правильно готувати їжу – її не потрібно смажити, а слід варити, запікати, тушкувати. Причому їсти її теплою, щоб вона зігрівала. Крім того, на думку дієтолога, їсти можна трохи частіше 4-5 разів на день, замість звичайних трьох. Також добре робити перекуси горіхами, бо горіхи – це жирний продукт, з багатьма корисними жирами, корисними кислотами, який надає енергію людині, тому перекус горіхами, на думку О.Скиталінської, це найкорисніший перекус.

Нагадаємо, денний раціон людини, яка прагне позбутися зайвої ваги, має на 75-80% складатись із продуктів рослинного походження, але при цьому містити також білки та жири.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: піст, харчування, дієтолог
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Минулоріч у Ковелі сталось 7 умисних вбивств
Сьогодні, 20:38
Харчування в піст: що радять їсти дієтологи
Сьогодні, 20:05
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 березня
Сьогодні, 20:00
Вогонь знищив два житлові будинки на Волині
Сьогодні, 19:40
До Луцька приїхав представник голови ОБСЄ в Україні
Сьогодні, 19:31
Схожі новини
Чи можна їсти після 18:00: відповідь луцького експерта з харчування Чи можна їсти після 18:00: відповідь луцького експерта з харчування
13 березень, 18:35
Луцький експерт з харчування розвіяла найпоширеніші міфи про їжу Луцький експерт з харчування розвіяла найпоширеніші міфи про їжу
13 березень, 12:27
Українців закликають не використовувати одноразовий пластиковий посуд під час посту Українців закликають не використовувати одноразовий пластиковий посуд під час посту
12 березень, 00:42
Сьогодні розпочався Великий піст: що не можна їсти та робити Сьогодні розпочався Великий піст: що не можна їсти та робити
11 березень, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 березень, 09:32
 1
Минулоріч у Ковелі сталось 7 умисних вбивств
Сьогодні, 20:38
 0
Харчування в піст: що радять їсти дієтологи
Сьогодні, 20:05
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Вогонь знищив два житлові будинки на Волині
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8