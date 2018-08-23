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До Луцька приїхав представник голови ОБСЄ в Україні

До Луцька приїхав представник голови ОБСЄ в Україні
Голова облдержадміністрації провів зустріч зі Спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні.

Про це йдеться на сторінці Олександра Савченка у Facebook.

Зустріч голови облдержадміністрації Олександра Савченка із Спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та у

Тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком відбулася сьогодні, 25 березня 2019 року, у стінах головної адмінбудівлі краю.

Основними темами розмови стали - обговорення суспільно-політичної ситуації в регіоні, особливості волинського краю як прикордонної території, виклики, з якими стикається область та ознайомлення з діяльністю Тристоронньої контактної групи.

"Ваша місія на фронті – почесна та героїчна, але водночас ризикова та небезпечна. Ви на рівні з українськими солдатами робите все можливе для того, щоби забезпечити мир", - зауважив голова облдержадміністрації Олександр Савченко.

Так, Савченко розповів про впровадження реформи децентралізації, головні напрямки розвитку Волині та особливості співпраці із органами місцевого самоврядування.

Своєю чергою, Мартін Сайдік відзначив, що кілька разів відвідував Донецьку та Луганську області, аби особисто побачити та зрозуміти ситуацію, адже дуже важливо знати настрої населення.

"У нас дуже спокійний регіон. Мабуть, найспокійніший в Україні", - сказав на завершення Савченко.

Тож Мартін Сайдік подякував за поради та інформацію та запевнив, що й надалі працюватиме, аби Мінські угоди запрацювали повністю.

До Луцька приїхав представник голови ОБСЄ в Україні
До Луцька приїхав представник голови ОБСЄ в Україні
До Луцька приїхав представник голови ОБСЄ в Україні

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Теги: ОБСЄ, Луцьк, візит
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