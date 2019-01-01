У Луцьку зібралися акробати зі всієї України. ФОТО

23-25 березня у спортзалі акробатики обласної дитячо-юнацької спортивної школи (вул. Шевченка, 3) відбувся відкритий чемпіонат міста Луцька зі спортивної акробатики.Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.У змаганнях взяли участь близько 100 спортсменів, серед яких професійні спортсмени, члени збірної команди України так і початківці із міста Луцька, Львова та Одеси."Метою змагань була популяризація спортивної акробатики серед населення, підвищення майстерності дітей та молоді, пропаганда здорового способу життя. Після змагань переможці та призери були нагородженні медалями та дипломами від департаменту сім'ї, молоді та спорту ЛМР", - йдеться у повідомленні.