У Луцьку просять «декомунізувати» пляж на Стиру
Сьогодні, 18:15
У Луцьк з'явилася ініціатива про облаштування громадського пляжу на березі річки Стир.
Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Олена Шевчук.
"Гордість всіх лучан - річка Стир, що потенційно дає можливість мешканцям міста та туристам додаткові місця для дозвілля та відпочинку.
Однак, замість облаштованого для відпочинку пляжу ми маємо застарілі перевлягальні, смітники, вбиральні і т.д., яке дісталось нам ще від СРСР.
Тому просимо вас організувати роботи, а саме: змінити застаріле облаштування пляжу на більш сучасне та модернізоване (встановити нові перевдягальні, вбиральні, смітники, також було б прекрасно обладнати душ), очистити дно до нового літнього сезону, очистити берегову лінію від сміття, очистити пісок", - йдеться у петиції.
Підписати петицію можна ТУТ.
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Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Олена Шевчук.
"Гордість всіх лучан - річка Стир, що потенційно дає можливість мешканцям міста та туристам додаткові місця для дозвілля та відпочинку.
Однак, замість облаштованого для відпочинку пляжу ми маємо застарілі перевлягальні, смітники, вбиральні і т.д., яке дісталось нам ще від СРСР.
Тому просимо вас організувати роботи, а саме: змінити застаріле облаштування пляжу на більш сучасне та модернізоване (встановити нові перевдягальні, вбиральні, смітники, також було б прекрасно обладнати душ), очистити дно до нового літнього сезону, очистити берегову лінію від сміття, очистити пісок", - йдеться у петиції.
Підписати петицію можна ТУТ.
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Коментарі 1
"ми маємо застарілі перевлягальні"- ну як що перевлягальні то дійсно треба декомуністизувати це: убрати "пере" та залучити молоді доступні влягальні.
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