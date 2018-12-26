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У Луцьку просять «декомунізувати» пляж на Стиру

У Луцьку просять «декомунізувати» пляж на Стиру
У Луцьк з'явилася ініціатива про облаштування громадського пляжу на березі річки Стир.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Олена Шевчук.

"Гордість всіх лучан - річка Стир, що потенційно дає можливість мешканцям міста та туристам додаткові місця для дозвілля та відпочинку.

Однак, замість облаштованого для відпочинку пляжу ми маємо застарілі перевлягальні, смітники, вбиральні і т.д., яке дісталось нам ще від СРСР.

Тому просимо вас організувати роботи, а саме: змінити застаріле облаштування пляжу на більш сучасне та модернізоване (встановити нові перевдягальні, вбиральні, смітники, також було б прекрасно обладнати душ), очистити дно до нового літнього сезону, очистити берегову лінію від сміття, очистити пісок", - йдеться у петиції.

Підписати петицію можна ТУТ.

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Теги: пляж, Луцьк, петиція
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Коментарі 1
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"ми маємо застарілі перевлягальні"- ну як що перевлягальні то дійсно треба декомуністизувати це: убрати "пере" та залучити молоді доступні влягальні.
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