У Луцьку просять «декомунізувати» пляж на Стиру





Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Олена Шевчук.



"Гордість всіх лучан - річка Стир, що потенційно дає можливість мешканцям міста та туристам додаткові місця для дозвілля та відпочинку.



Однак, замість облаштованого для відпочинку пляжу ми маємо застарілі перевлягальні, смітники, вбиральні і т.д., яке дісталось нам ще від СРСР.



Тому просимо вас організувати роботи, а саме: змінити застаріле облаштування пляжу на більш сучасне та модернізоване (встановити нові перевдягальні, вбиральні, смітники, також було б прекрасно обладнати душ), очистити дно до нового літнього сезону, очистити берегову лінію від сміття, очистити пісок", - йдеться у петиції.



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